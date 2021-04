Nem um pio!

Já ouviu falar da "Europa Startup Aliança das Nações"? Não é engano, a designação é mesmo essa! Presumo que terá sido traduzido para "português" por algum adepto ferrenho da novilíngua promovida pelos burocratas em Bruxelas. Esqueça a designação. Sabe do que se trata? É natural que não. A sua criação foi anunciada, como se da coisa mais natural deste mundo se tratasse, por António Costa, numa daquelas inúmeras conferências de imprensa a que a presidência do Conselho da União Europeia obriga. Trata-se de uma estrutura europeia, mais uma, para promover o empreendedorismo, mais uma vez!

Nas palavras do primeiro-ministro, uma "ferramenta para promover o desígnio europeu nesse domínio". Se não fosse ofensivo, quase apetece dizer que, olhando para os atos e não apenas as palavras, esse desígnio é falhar. Mesmo não sendo cínico, tenho dúvidas de que seja precisa mais uma agência para o efeito.

António Costa explica: "A estrutura permanente, localizada em Lisboa, contribuirá para reforçar a marca europeia na área do empreendedorismo, evitar a fuga de empreendedores para outras geografias, reter e atrair talento, estimular o investimento e promover a implementação das melhores práticas, harmonizando as ações dos 27 [Estados-membros] destinadas a alcançar um mesmo objetivo. Em suma, um novo modelo operacional de acompanhamento do ecossistema de empreendedorismo, mais eficaz, focado em atingir resultados."

No meio de um excelente exemplo do discurso europeu (nisso ninguém nos bate!), há alguma coisa que lhe chame a atenção? Pois é! Embrulhado na conversa, como se fosse rotina, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a tal ferramenta, infraestrutura, agência ou lá o que é, aparece sediada em Lisboa. Isto aconteceu em meados de março. Ouviu algum protesto? Talvez tenha visto uma carta aberta da Lionesa, a sugerir o Porto. Ou, na sequência da dita, um vice-presidente do PS (sinal da oposição que temos!) suscitar a hipótese de a sede não ser em Lisboa. De resto, nem um pio! É o processo de descentralização em curso...

Alberto Castro, economista e professor universitário