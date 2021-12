Neste Natal, o novo não tem de ser tendência

As épocas festivas são caracterizadas pelo aumento do consumo nos mais diversos formatos: seja na preparação das refeições, nos presentes ou até nas decorações e espetáculos a que assistimos, como é exemplo o fogo-de-artifício. Existe frequentemente um investimento extra para celebrar estes momentos de final de ano, no entanto, neste Natal o novo não tem de ser a tendência nem a primeira escolha que fazemos.

Olhemos com maior detalhe, e em particular, para os presentes que oferecemos. Estes, muitas vezes tecnológicos, têm um impacto ambiental do qual ainda somos pouco conscientes e, também por isso, que ainda não tentamos combater o suficiente. Estima-se que, este ano, a quantidade mundial de resíduos de equipamento eletrónico e elétrico (REEE) chegará a um total de 57,4 milhões de toneladas - superior ao peso da Grande Muralha da China o "objeto", de criação humana, mais pesado do mundo. Segundo o Global E-Waste Monitor 2020, por ano, são geradas mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrónico no mundo, o que representa cerca de 7,3kg por pessoa. Desde 2014, a produção deste tipo de resíduos aumentou mais de nove milhões de toneladas e perspetiva-se que, em 2030, sejam produzidas mais de 80 milhões de toneladas de lixo tecnológico.

Se ao descarte tecnológico somarmos também o impacto da produção de novos aparelhos, entendemos como o mundo digital representa perto de 4% das emissões globais de carbono. Estima-se até que, nos próximos 20 anos, a tecnologia de comunicação seja responsável por 14% do carbono emitido para a atmosfera.

É um facto que esta época digital tem trazido algumas consequências dramáticas para o ambiente, como as emissões de carbono ou a extração de matérias-primas, tal como o lítio, ou ainda o aumento do consumo de água. No entanto existem também soluções que podemos adotar.

Neste Natal o ideal seria que cada um de nós entendesse como as nossas famílias merecem menos, mas melhor, e fossemos capazes de criar novas tradições. Quando refiro "menos" falo de desperdício planeado, de pegada carbónica e até de menos umas centenas de euros de impacto nos orçamentos. Tudo isto compensado com escolhas mais conscientes e mais impactantes no que realmente importa: a proteção do ambiente e deste espaço que todos partilhamos.

Esta é a altura ideal para relembrarmos conceitos como a economia circular e a existência de aparelhos recondicionados quando for altura de comprar presentes; o car sharing para as deslocações ou a criatividade para evitar desperdício alimentar. No fundo, e não querendo inverter as tradições que nos fazem felizes nesta altura, podemos trabalhar para adaptá-las a um mundo que está cada vez mais fragilizado e a necessitar da nossa atuação, individual e coletiva, para recuperar.

Thibaud Hug de Larauze - Cofounder & CEO - Back Market