Netflix cedeu à pressão dos anúncios. Será boa ideia?

"No longo prazo, não há ali dinheiro fácil", disse o co-CEO da Netflix Reed Hastings sobre mostrar publicidade, numa entrevista em Janeiro de 2020. "Temos um modelo de negócio muito mais simples, que só está focado no streaming e em agradar ao cliente." Há anos que a empresa vinha afirmando o seu total desinteresse em incluir intervalos publicitários nas suas séries e filmes. Era uma das vantagens mais repetidas pelos entusiastas do Netflix - poder consumir entretenimento sem interrupções publicitárias de quinze em quinze minutos.

Uma pandemia e vários trimestres de concorrência feroz depois, deu-se um volte-face na incumbente do streaming. Em Abril, a Netflix anunciou que ia lançar uma versão mais barata do serviço, suportada por anúncios, em adição às opções básica, standard e premium que existem neste momento.

Agora, soube-se que a Microsoft será a parceira tecnológica escolhida para esta nova fase do serviço.

"Ainda estamos no início e temos muito trabalho para fazer", disse o diretor de operações e produto Greg Peters, em comunicado. "Mas o nosso objectivo de longo prazo é claro. Mais escolha para os consumidores e uma experiência premium e melhor que a televisão linear para os anunciantes."

É uma afirmação notável para a empresa que basicamente desdenhou de modelos publicitários desde o seu início. Mais ainda tendo em conta que há pouco mais de dois anos, Reed Hastings dissertava sobre como a ausência de anúncios salvaguardava a Netflix das controvérsias relacionadas com privacidade e recolha de dados para publicidade direccionada.

"Queremos ser o descanso seguro onde você pode explorar, ser estimulado, divertir-se e relaxar sem nenhuma da controvérsia em torno da exploração dos utilizadores com publicidade", disse o co-CEO em 2020.

Mas o serviço perdeu mais de 200 mil utilizadores no primeiro trimestre de 2022, uma quebra que no auge da pandemia era impensável, e a rápida erosão do seu domínio no sector levou ao despedimento de mais de 300 funcionários em Junho. De modos que é compreensível que a cúpula da empresa tenha olhado para os números e concluído que a sua aversão à publicidade se calhar era um pouco exagerada.

O mercado achou o contrário quando isto foi anunciado, levando as acções a caírem 35% a 20 de Abril. Em Junho, os títulos tinham desvalorizado 70% em relação ao mês homólogo de 2021. E se é certo que houve uma razia generalizada em Wall Street este ano, a da Netflix está a ser particularmente dolorosa.

Este contexto torna a mudança de posição ainda mais relevante, com questões importantes a serem levantadas. Por exemplo, como é que a Netflix vai garantir um serviço "melhor que a televisão linear" para os anunciantes sem a recolha de dados pessoais que permite direccionar anúncios de forma tão eficaz, mas invasiva?

Até que ponto muitos clientes que agora pagam mais não vão ser tentados a passarem para uma mensalidade mais baixa, o que seria uma canibalização das camadas mais lucrativas do serviço? Quão disponíveis estão ex-clientes Netflix a voltar sabendo que vão pagar menos, mas terão de consumir anúncios? E, finalmente, será que a Netflix vai a tempo de inverter a sua sorte numa altura em que a pulverização parece inevitável, pela saturação do mercado?

A introdução de anúncios no serviço de streaming que escancarou as portas para todos os outros também é notável pela aproximação ao modelo que vieram combater - o da televisão tradicional, suportada por publicidade. Os consumidores estavam fartos de pagar por pacotes de TV com uma miríade de canais e intervalos publicitários e começaram a aderir a serviços alternativos - que agora, além da mensalidade, também vão ter anúncios. Mais, para terem acesso às séries quentes do momento, os consumidores têm de pagar serviços diferentes e até podem obter pacotes com várias assinaturas. Faz lembrar alguma coisa?

A parceria da Netflix com a Microsoft pode trazer aspectos inovadores, que contornem os problemas conhecidos do modelo publicitário. Mas não deixa de ser o fim de uma era. Esperemos que a próxima não seja um regresso ao passado.