No país das PME, exportar também pode correr sobre rodas

Esta terça-feira assinala-se o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) e neste campo Portugal continua a estar entre os campeões europeus. Por cá, as micro e as PME representam 99,9% do tecido empresarial, de acordo com dados da Pordata para 2021, e são uma das forças-motrizes da economia, com um importante volume de negócios.

Mas o caminho destas empresas continua repleto de espinhos. Face à reduzida dimensão do mercado nacional, algumas PME procuram, ou veem-se impelidas, a olhar para fora e as estratégias de crescimento e de entrada nos mercados externos passam, frequentemente, pela exportação que implica, por natureza, um menor envolvimento, quer financeiro quer de recursos.

Apesar desta via aberta, com o admirável mundo novo da tecnologia a permitir pensar em grande, muitas PME esbarram frequentemente em obstáculos como o desconhecimento dos mercados de destino, a falta de experiência, de know-how, de profissionalização ou até eventuais falhas nos pagamentos mais a jusante a par de desafios logísticos e operacionais, que podem ditar, em diferentes casos, verdadeiras sentenças de morte.

No têxtil, por exemplo, um setor fortemente exportador, não faltam casos de empresas que têm de cruzar cabos e promontórios para tentar chegar a um porto seguro. Nem todas conseguem, mas muitas dessas PME, dotadas de uma forte pulsão empreendedora, acabam por se apoiar em redes de parcerias vitais para maximizar as hipóteses de sucesso no mercado fortemente globalizado.

Recordo-me do caso concreto de uma PME portuguesa de e-commerce, exportadora, que conseguiu consolidar-se e vender bastante para países extracomunitários, incluindo o apetecível mercado dos EUA.

Tudo estava no caminho certo, até que, à semelhança de muitas congéneres a operar no setor da moda, surgiram dificuldades, neste caso em conseguir fazer o retorno das devoluções das peças vendidas online, por motivos alfandegários. As devoluções estavam a ser agrupadas num parceiro logístico nos EUA, mas havia bastantes dificuldades alfandegárias para dar entrada desses produtos. Importa lembrar que caso não se consiga fazer o retorno aduaneiro, a entrada dos produtos é considerada uma importação definitiva - proveniente de um país terceiro ou extracomunitário - o que leva à obrigatoriedade de pagamento de IVA e de direitos por parte da empresa.

A dor de crescimento, acabou por ser curada em Portugal, graças ao apoio do parceiro logístico (DHL Express) a partir do território nacional.

Ao dispor de mais conhecimento local de mercado e estar a par de orientações especializadas em matéria de regras alfandegárias e procedimentos de importação e exportação, por exemplo, acabou por servir de intermediário à expansão global desta PME, encurtando problemas e permitindo o foco em novas oportunidades.

Um exemplo de como as PME portuguesas têm potencial para conquistar reconhecimento pela qualidade dos seus produtos, serviços, inovação além-fronteiras. Só precisam da segurança e alavancagem certas, para que continuem a ser muitas, mas com um peso económico cada vez maior.

Pedro Gonçalves, Marketing & Sales Development Manager, DHL Express Portugal