Nova corrida de obstáculos

A economia volta a ter sinais de esperança depois de conhecer o anúncio do plano de desconfinamento anunciado pelo primeiro-ministro. De forma gradual, as escolas, o comércio e os serviços vão reabrindo de 15 de março a 3 de maio. Temos pela frente uma corrida de obstáculos longa e sinuosa. Ainda não é tempo de celebrar, muito menos de sair à rua sem regras ou de fazer filas e ajuntamentos ao postigo, até porque precisamos de estar preparados para a alteração do mapa de desconfinamento caso o Rt (índice de transmissibilidade) volte a subir.

Reabrir as escolas a partir de segunda-feira poderá criar uma pressão no Serviço Nacional de Saúde, mas aliviará o garrote na economia. As famílias sairão de casa para levar os seus filhos às creches, pré-escolar e primeiro ciclo e, com essas deslocações, é natural que a procura pelos serviços do pequeno comércio reanime. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal diz que não basta reabrir, "é preciso que os clientes voltem". Acredito que vão voltar e já na segunda-feira, porque o segundo confinamento desgastou muito mais os cidadãos quando comparado com o primeiro - quem o diz são psicólogos e psiquiatras.

Para a economia, o executivo anunciou ontem mais um pacote de medidas num total de 7 mil milhões de euros para reforço dos apoios às empresas, sendo que perto de 16% a fundo perdido, ou seja, 1160 milhões de euros. Os empresários estão insatisfeitos com a componente a fundo perdido face à gravidade da situação financeira das empresas. A esta ajuda vai somar-se um reforço do programa Apoiar até final de março e uma nova linha de crédito de 300 milhões de euros para o turismo. A ver vamos se estes remédios vão chegar para evitar uma catástrofe em certas regiões, como por exemplo o Algarve que é altamente dependente da atividade turística.

Do lado do emprego, as organizações que saiam de lay-off simplificado ou do apoio à retoma progressiva e recorram ao novo incentivo extraordinário à normalização não vão poder despedir por um período de três meses após terminarem o lay-off ou apoio à retoma, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Na prática, trata-se de um alargamento da proibição de despedimentos por extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo. Em compensação, está previsto um valor de até dois salários mínimos para pedidos de apoio que entrem na Segurança Social até maio (1330 euros), e um salário mínimo (665 euros) para quem saia de lay-off e peça o apoio entre junho e agosto. Porém, às boas intenções junta-se agora outro problema: mesmo com ajudas, muitas companhias dizem já não ter capacidade para suportar o que lhes é devido e que os despedimentos serão inevitáveis em 2021. Vencer esta guerra da pandemia parece uma meta demasiado longínqua para muitos.