O mundo está no início de um novo ciclo, de um novo sistema técnico-económico, baseado na novas tecnologias da biotecnologias, dos novos materiais, das novas energias. Não confundir aqui as novas tecnologias com as já velhas tecnologias das comunicações das comunicações já em fase de maturação e envelhecimento, se bem que ainda não totalmente exploradas em economias como o a portuguesa.

No campo energético é já hoje claro o objetivo: a neutralidade carbónica. Igualmente claro é que aí não será possível chegar com apenas com as energias ditas renováveis, i.e. eólica e solar.

Quais então as alternativas então para chegar à neutralidade carbónica? Ainda não claras. Existem várias possibilidades em desenvolvimento. O hidrogénio está em cima da mesa. O nuclear de quarta geração também, mas a também a sempre esperada fusão nuclear. Outras possibilidades são o domínio da energia das ondas, ou a energia termal das profunduras da terra.

Sem estas alternativas a neutralidade carbónica só será alcançável através de uma enorme redução dos níveis de vida das populações do mundo ocidental, aquelas cujo consumo assenta em bens produzidos com base em energias poluentes. Uma redução de consumo que lançaria o caos na economia mundial.

Por outro lado as novas tecnologias energéticas implicam uma enorme destruição de capital hoje alocado à economia carbónica, desde a extração de carvão, gás e petróleo, mas industrias base como a do ferro, aço, alumínio, etc., altamente consumidoras de energia.

Que países ganharão, que países estão já mais bem posicionados para se tornarem vencedores neste novo entorno energético? Que posição quer Portugal ocupar neste novo mundo?

O regresso dos EUA ao acordo de Paris sobre as alterações climáticas marcam o início de uma corrida planetária.

Infelizmente não vemos um pensamento estruturado e mobilizador de vontades e recursos sobre este tema em Portugal e, muito menos, o desenho de uma estratégia integrada neste campo. Navegar à vista neste campo é sem dúvida condenar o país ainda mais atrasado e periférico.

Economista MBA