Novos desafios num mundo digital

Agora que deixámos 2021 para trás, mais um ano em que empresas, mercados e colaboradores foram novamente postos à prova, não restam dúvidas de que a tecnologia e a inovação são dois dos grandes motores de influência e de crescimento nestes tempos desafiantes que ainda vivemos.

Ainda que o mundo já se encontrasse em transformação acelerada mesmo antes de ter sido confrontado com a covid-19, a verdade é que o atual contexto pandémico veio acelerar a necessidade de inovar e de desenvolver modelos de negócio mais resilientes e flexíveis, contribuindo para que muitas empresas e organizações pudessem dar um salto de vários anos no processo de transformação digital.

Agora, com os olhos postos na recuperação, várias são as empresas que têm superado este desafio com distinção, afirmando-se como verdadeiros motores nesta transição. Como? O investimento em tecnologia inovadora, baseada em inteligência artificial e automação inteligente, tem sido fundamental neste caminho, impulsionando o desenvolvimento de modelos de negócio altamente inovadores, capazes de incorporar tecnologia de ponta e acelerar o crescimento do negócio.

Este processo tem sido essencial para criar sistemas flexíveis que se adaptem rapidamente a qualquer contexto e melhorem a jornada do consumidor, dotando as organizações da necessária agilidade para enfrentar qualquer imprevisto.

Esta não é a primeira vez - e certamente não será a última - em que todos assistimos a situações que precipitam mudanças rápidas na nossa forma de trabalhar, estudar, viajar ou de aceder aos mais variados serviços. Por isso, a capacidade de adaptação e de resiliência tem sido essencial para permitir a muitas empresas continuar a crescer nestes dois últimos anos e preparar, com confiança, este novo ano. A especialização é outro fator chave para o sucesso em momentos de transformação.

Neste contexto particular em que ainda vivemos, é natural que a luta contra o coronavírus ainda figure entre as prioridades. A transformação digital trouxe mudanças a todos os níveis dentro das organizações, e foi através do digital que as organizações criaram condições para que os seus colaboradores se sentissem inspirados, tanto ao nível das ferramentas de trabalho como através de atividades dedicadas ao seu bem-estar. E desta forma promover o equilíbrio do colaborador entre estas duas realidades.

E porque o fator humano continua a ser o elemento-chave na visão estratégica de qualquer líder e no sucesso do negócio, em tempos de pandemia muitas empresas adaptaram-se e através do seu capital humano e tecnológico foram reconhecidas pelo mérito e excelente trabalho. Neste contexto, a Teleperformance foi reconhecida em 2021 como melhor e maior empresa exportadora e Maior Contribuição para o Emprego em Portugal pela revista Exame.

CEO da Teleperformance