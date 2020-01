Novos ventos, velhas dores

Nos últimos dias do ano e quando se prepara para lançar um programa de privatizações que pretendem relançar (e financiar, claro) a economia, Luanda enviou um sinal ao mundo com o arresto dos bens de Isabel dos Santos. Considera Angola que a empresária, filha do ex-presidente, conseguiu a sua riqueza à custa do país e pretende pôr ponto final nesse vazamento de valor.

Se, como antecipa quem está próximo da realidade angolana, conseguir levar as suas pretensões a bom porto, são três coelhos de uma cajadada só: tem uma inesperada injeção de capital (dinheiro vivo e participações muito relevantes em empresas-chave), mostra aos empresários que deseja atrair que há um novo normal no país e ainda passa para dentro a imagem que tem feito por promover: de que está a agir pela “restituição do que foi tirado” aos angolanos. Isto numa altura em que os angolanos estão a passar mais um momento difícil – com o país em quase recessão, a precisar urgentemente de uma transformação estrutural e vinculado ao acordo de assistência assinado com o FMI. E em que o governo está fortemente investido numa mudança de imagem que permita recuperar simpatias e confiança – um passo fundamental para garantir o êxito das privatizações, que são vitais para o país.

Se estes passos chegarão para tranquilizar potenciais investidores e dar uma imagem de mudança é o que veremos nos próximos meses. Como também será demonstrada a verdadeira importância que tem Isabel dos Santos. A sua defesa perante Angola – e capacidade de manter os danos controlados e confinados a essa geografia ou mesmo de estabelecer acordos com o governo de João Lourenço para conter os estragos – serão relevadores.

Num panorama de arrefecimento europeu, existem 5500 empresas portuguesas de bens e serviços, sobretudo PME, que têm negócios com Angola. Lisboa tem um superavit superior a 600 milhões de euros nas relações comerciais com Luanda. E Isabel dos Santos tem feito, nos últimos anos, importantes investimentos em Portugal. Razões pelas quais é bom que Portugal siga atentamente todos os passos destas mudanças.