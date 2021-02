Nunca é tarde para melhorar

E se de repente lhe pagassem para mudar de vida? Para se dedicar a uma nova área de interesse e se reinventar com sucesso? Saberia o que fazer dessa oportunidade?

Numa altura em que tanto se fala na transição digital, como o 5G vai mudar o mundo e os robôs vão acabar com milhares de profissões, abrir horizontes e possibilidades faz mais sentido do que nunca. É ainda mais urgente num país que continua a desprezar a educação - por muitas frases bonitas que se repitam, por muitas teorias que se apliquem, por muitos planos que se adotem e se apaguem antes de poderem ter efeito, basta ver como são tratados os professores neste país para entender a (falta de) relevância que damos ao ensino, à formação dos mais novos, à construção do nosso futuro.

Educar as novas gerações, prepará-las adequadamente para que se tornem adultos felizes, ativos e produtivos, é o caminho prioritário para melhorar o país. É a marca desses primeiros anos que está impressa nos verdadeiros profissionais, nos que atingem lugares de topo e salários condicentes, nos que furam o teto e conseguem garantir evolução para eles e para as gerações que se lhes seguem.

As que não apanham esse comboio na estação de partida, porém, não estão condenadas a ficar para trás. É essa a mensagem de iniciativas como as bolsas do Santander ou da Fundação José Neves - e o que comprovam os relatos daqueles que, em diversas fases das suas vidas, conseguiram subir a bordo. Se os empregos para a vida acabaram, é preciso apostar na capacidade, na abertura à aprendizagem, na valorização de talento que seja útil e adaptável a circunstâncias distintas.

Isso passa também por outra mudança de fundo: reconhecermos, valorizarmos e tirarmos partido da diferença. Se não somos todos iguais e não gostamos todos de fazer o mesmo - e ainda bem! -, não se imponha percursos como melhores do que outros, não se ponha selos de primeira e de segunda categoria. Tenhamos a coragem de recompensar o mérito e de deixar de tratar os erros como asneirolas de crianças. Responsabilizar cada um pelos seus êxitos e fracassos - sem os condenar mas também sem os apagar, já que fazem parte da aprendizagem - é fundamental para ter adultos mais capazes.