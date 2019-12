Nunca subestimes um droide

O fim de “A Guerra das Estrelas” tal como a conhecemos, uma saga sobre impérios autocráticos e os rebeldes que os derrotaram, encaixa bem no final da década que vivemos. O nono episódio, “A Ascensão de Skywalker”, não logrou as críticas apoteóticas que se esperavam para o desfecho de uma das mais importantes epopeias cinematográficas de sempre. Mas os resultados do primeiro fim-de-semana no grande ecrã – 374 milhões de dólares –ainda que mais baixos que o fenómeno que foi “O Despertar da Força” em 2015 e até “Os Últimos Jedi” em 2017, mantêm a tripla trilogia numa liga própria. Nunca subestimes um dróide e nunca menosprezes as lições de uma história imortal.

Há críticas válidas à forma como J.J. Abrams conduziu o epílogo da narrativa, arriscando menos que o que poderia para tentar agradar aos fãs descoroçoados com a direcção levada em “Os Últimos Jedi” e assim, ironicamente, expondo-se a uma reacção tépida dos críticos e a um êxito de bilheteira menos estrondoso. O quase desaparecimento da personagem Rose Tico é um bocado inexplicável. A morte da Princesa Leia foi tratada de forma pouco imponente e desanimadora, mesmo sabendo que era difícil integrar a personagem interpretada por Carrie Fisher depois do desaparecimento da actriz em 2016.

Apesar de tudo, há que salientar a importância da mensagem da saga e do último filme neste final de década. A esperança toma muitas formas nas histórias que contamos uns aos outros e a nós próprios, e se alturas houve em que ela foi mais necessária, esta é uma delas.

“Star Wars” sempre foi uma história que se opôs à ideia de heróis solitários, que venceram tudo sozinhos e contra todas as expectativas. É uma ideia perniciosa, esta, de que quem vence o consegue por ascendência individual e isolada – um mito que se cultiva muito nas histórias dos visionários em Silicon Valley.

Um culto de personalidade que não costuma ter bons resultados, seja na tecnologia, na economia ou na política, tal como estamos a ver em directo na situação que temos hoje. Ainda que se tenha comportado como tal, Steve Jobs não pôs a Apple no topo sozinho; Mark Zuckerberg não tornou o Facebook num colosso sozinho; Donald Trump não ascendeu só e a pulso; e por aí em diante.

Na epopeia galáctica, os heróis vêm em trios e a força dos rebeldes está na entreajuda, mesmo quando parece impossível sublevar o povo perante exércitos poderosos. Em “A Ascensão de Skywalker”, a personagem Zorii Bliss diz a Poe Dameron algo que vale a pena reter: “Eles ganham ao convencer-te de que estás sozinho.” Na batalha final do filme, a chamada por auxílio à Resistência finalmente dá frutos, mostrando-lhes que não estão sozinhos e corrigindo uma pecha de “Os Últimos Jedi”, quando ninguém apareceu na Batalha de Crait.

À beira de uma nova década, a primeira que começará com as redes sociais totalmente entrincheiradas na vida das pessoas, a ameaça de uma nova recessão económica e fenómenos políticos em perigoso descontrolo, há que mesclar esperança, coragem e acção. Pedir ajuda e dar ajuda.

Na vida real, raramente sucedem redenções como a de Darth Vader e Kylo Ren, e ainda assim são estas histórias que nos propelem e inspiram, porque a narrativa é tão antiga quanto o pensamento e a visão que temos do mundo é influenciada pelas histórias que contamos. Não temos um Império Galáctico nem uma Primeira Ordem para derrotar, mas há demasiadas perturbações na Força e dava jeito que a próxima década trouxesse novos caminhadores das estrelas.