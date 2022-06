O acesso ao crédito deve ser cada vez mais simples e mais rigoroso

Quando a economia portuguesa se preparava para retomar a atividade normal depois de dois anos de pandemia causada pela COVID-19, eis que surge a guerra na Ucrânia, um verdadeiro cisne negro, que veio transformar um cenário de inflação transitória, num cenário de forte agravamento dos preços dos combustíveis e dos alimentos e num consequente cenário de inflação persistente e que está a obrigar os vários bancos centrais a reagirem com aumentos de taxas de juro.

Em Portugal, é previsível que quer por via da inflação, quer por via do aumento das prestações do crédito habitação, que é quase na sua totalidade a taxa variável, o rendimento disponível dos consumidores se vá reduzir significativamente, pois não se prevê que o aumento dos ordenados seja suficiente para fazer face a esses aumentos.

Se olharmos para os últimos dados do Banco de Portugal sobre o montante dos novos contratos de crédito aos consumidores, verificamos que só no passado mês de março é que o volume de crédito mensal atingiu os valores de antes da pandemia, tendo o crédito pessoal atingido os 711 milhões de produção mensal.

Com o início da guerra na Ucrânia, muitos investidores optaram por adiar os seus projetos, pela incerteza que isso provocou, o que deverá ter reduzido o volume de crédito pessoal concedido em abril, mas é provável que à medida que o tempo vá passando que os Portugueses desejem retomar os projetos que foram adiando.

Mas, como irão os consumidores financiar os seus projetos num cenário em que o seu rendimento disponível se irá reduzir? Provavelmente, muitos deles terão que recorrer ao crédito pessoal.

No entanto, num cenário de redução do rendimento disponível, o risco de incumprimento também aumenta, pelo que as instituições financeiras provavelmente tornarão mais exigente o processo de obtenção de crédito. Apesar de o objetivo dos bancos ser o de conseguir ajudar os consumidores a concretizarem os seus projetos, sejam eles a aquisição de um carro ou remodelações em casa, tem de o conciliar com uma política de crédito responsável que visa garantir que os Clientes possuem a capacidade de reembolsar os seus empréstimos.

Mas, o rigor na análise e na concessão do crédito não deve ser sinónimo de processo complexos e burocráticos, devendo os bancos fazer um esforço de simplificação no processo. Olhemos para a recente parceria entre a Younited e a Universo, por exemplo, onde ambas as empresas procuraram trabalhar numa solução de crédito simples e segura. Esta parceria pretende democratizar o acesso ao crédito ao consumo, agilizando todo o processo de pedido de crédito, com processos tecnológicos que permitem celeridade, simplicidade e segurança, sem descurar uma análise de risco rigorosa, fatores que os portugueses valorizam no momento de pedir um crédito pessoal.

Nesta linha de pensamento, precisamos de novas práticas no mercado financeiro: é essencial disponibilizar soluções de crédito rigorosas, mas descomplicadas, que permitam às pessoas que desejem realizar os seus sonhos verificarem que tem condições de os financiar de uma forma simples e rápida, de modo a que, mesmo num cenário de alguma incerteza em relação ao futuro, possam continuar a avançar com os seus projetos que melhorem a sua vida e contribuam para a dinamização da economia portuguesa.

Diogo Lopes Pereira, B2B Director for Iberia na Younited