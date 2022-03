O andebol pode ser uma empresa de sucesso

O andebol é uma modalidade desportiva há já muito praticada em Portugal, mas que só mais recentemente começa a ganhar um maior palco. À primeira vista, a ligação com o mundo empresarial poderia não ser muito direta. Mas a verdade é que esta pode ser uma relação mais próxima do que se pensa.

A experiência que tenho ao leme de um clube de andebol tem poucos anos, mesmo que possa argumentar que tenho experiência diretiva noutros desportos, como o rugby. Mas poucos terão a minha experiência como empresário. Tenho toda a propriedade para afirmar que o andebol não difere muito de uma empresa e que o andebol português pode muito bem ser uma empresa de sucesso.

Há três fatores que são comuns ao sucesso do andebol e das empresas. Pessoas, serviços ou produtos e infraestruturas. As pessoas são sempre o centro de tudo e apenas com os melhores recursos humanos se conseguem os melhores resultados. No caso dos jogadores ou dos colaboradores de uma empresa, a receita é a mesma: procurar os melhores na sua área (em qualquer divisão) e aqueles que melhor se enquadram ao perfil do projeto, mesclando recursos mais experientes com jovens talentos. Mas as pessoas não se esgotam neste nível. Nos quadros de decisão, é ainda mais importante ter as pessoas certas, com experiência passada e sobretudo com vontade de evolução conjunta. Depois, há sempre a necessidade de melhoria e atualização, em qualquer área. É preciso procurar formação constante, onde quer que ela esteja, de Barcelona até às Arábias.

O segundo ponto são os serviços ou os produtos. Tenho experiência nos medicamentos genéricos, entre outros, mas vejo o produto andebol como algo altamente apetecível que os portugueses têm vontade de consumir. Como o futsal, justamente em voga hoje em dia, o andebol é um desporto com tradição em Portugal, com boas e históricas equipas e com capacidade de ser emocionante até ao último segundo. E o andebol desdobra-se ainda na versão de praia, divertida e rápida que casa perfeitamente com a cultura e clima de Portugal. O produto é bom, resta saber vendê-lo.

Em terceiro, as infraestruturas ou condições. Qualquer profissional precisa de se sentir bem no local de trabalho para render mais. Nas empresas, os escritórios são cada vez mais modernos e personalizáveis e, no andebol, os pavilhões terão que ser cada vez mais confortáveis para público e atletas. E aí, com as pessoas certas e os produtos certos, pode gerar-se um entusiasmo tal que se acelera as melhorias das infraestruturas.

Deixo ainda um ponto extra: a ambição. Só com ela e com uma visão estratégia a acompanhá-la, clubes e empresas podem ter sucesso. Sem receios e sem falsas modéstias.

Paulo Paiva dos Santos, Presidente do LX50 Handball