O ano de todas as incertezas

O futuro é, por definição, incerto. Ainda assim, é difícil não ficar apreensivo com a quantidade e complexidade dos fatores de incerteza que se perspetivam para 2022. Neste início de ano avolumam-se as ameaças, riscos e desafios à retoma pós-pandemia. Há um conjunto de disrupções provocadas pela crise sanitária cujos efeitos podem não ser meramente conjunturais e colocar sérios entraves ao crescimento económico. Isto sem esquecer o impasse político em que o país se encontra e, claro, a própria evolução da pandemia.

Comecemos pelo mais imprevisível: a crise pandémica. O princípio do fim da emergência sanitária já foi decretado várias vezes, mas há sempre uma nova variante a trocar-nos as voltas. Em 2022, a evolução da situação epidemiológica é uma incógnita. No entanto, as economias estão cada vez mais resistentes à pandemia, inclusive os setores mais vulneráveis, como o turismo. A aceleração da transição digital tem permitido algum dinamismo económico, mesmo em confinamento ou com outras restrições sociais.

Apesar disso, vários efeitos da pandemia sobre as economias tendem a prolongar-se no tempo. Não é de esperar que, no curto prazo, as cadeias globais de abastecimento e os preços das matérias-primas, energia e transportes estabilizem. E também ainda não sabemos se o regresso da inflação é conjuntural ou se os custos dos bens e serviços vão permanecer elevados, pressionando a subida das taxas de juros - cenário muito negativo para Portugal, dado o peso da sua dívida.

Ao nível geopolítico, a crescente rivalidade entre os EUA e a China, a escalada de tensão entre a Rússia e o Ocidente, os conflitos internos na UE, a continuação da crise migratória na Europa e a emergência climática vão certamente perturbar o crescimento económico global e podem, por isso, inviabilizar uma retoma rápida e forte em 2022.

Perante tantas incertezas, era bom que das próximas eleições legislativas saísse uma solução governativa estável. Só um governo sólido pode conduzir eficazmente a retoma económica numa conjuntura com muitos riscos, bem como promover a boa execução dos novos fundos europeus. O avultado envelope financeiro de Bruxelas tem de ser aplicado num curto espaço de tempo e gerar efetivo retorno para o país. Por isso, o novo governo deve ter estabilidade para definir estratégias consistentes, melhorar a eficiência do Estado, aumentar a qualidade das políticas públicas e mobilizar a sociedade.

Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários