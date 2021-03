O apoio aos Cuidados de Saúde é fundamental no combate à pandemia COVID-19

A pandemia que vivemos representou, e continua a representar, um desafio para a sociedade, como um todo, e para o sistema de saúde em particular. Para além do impacto em termos de mortalidade e morbilidade pelo próprio vírus SARS-CoV-2, a quebra assistencial em toda a atividade programada é real e preocupante. Por isso, a retoma dos cuidados de saúde é urgente e implica a implementação de medidas práticas e concretas que contribuam diretamente para uma melhoria da assistência prestada aos doentes e uma recuperação dos cuidados perdidos.

No último ano, as grandes empresas farmacêuticas mundiais têm dedicado parte dos seus esforços ao combate da COVID-19. Também a Boehringer Ingelheim o fez e, efetivamente, uma das primeiras medidas implementadas foi rever e avaliar a existência de compostos existentes na nossa investigação antiviral que possam atuar diretamente no SARS-CoV 2 ou melhorar o curso da doença em pessoas mais gravemente afetadas. Estamos igualmente a realizar uma triagem computacional de toda a nossa biblioteca de moléculas, com mais de um milhão de compostos, com cerca de 100 cientistas, comprometidos no combate ao vírus. E, para isso, em muito tem contribuído a nossa vasta experiência em doenças respiratórias.

Mas a nossa ação e a nossa inovação não tem de se limitar a vacinas ou medicamentos e porque o doente está no centro da nossa atividade, a nossa inovação não passa só por disponibilizar medicamentos inovadores em áreas onde há maiores necessidades por satisfazer, mas também, por apoiar os cuidados de saúde nas comunidades onde operamos.

Por isso, quisemos ir mais longe e concretizar, de outra forma, o nosso apoio ao sistema de saúde português, com a criação do BI Award for Innovation in Healthcare. Este prémio inovador é, acima de tudo, para os doentes, uma vez que o grande objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade do sistema de saúde português.

O objetivo é estimular o desenvolvimento de ideias e projetos que contribuam para uma otimização das diferentes áreas orgânicas e funcionais do sistema de saúde, no âmbito do impacto da atual crise pandémica mundial que afetou transversalmente todos os setores. Pode ser uma ideia para um serviço complementar ao tratamento ou uma forma de acompanhamento aos doentes ou de melhorar o seu acesso aos cuidados de que necessitam, com recurso à tecnologia, à computação quântica, à análise de dados, enfim, a uma variedade de soluções e ferramentas que nos podem orientar nestes tempos em que a única constante é a mudança.

O BI Award for Innovation in Healthcare 2021 assenta num formato de trabalho colaborativo (Hackathon), com as equipas candidatas, compostas por três a seis membros, a serem apoiadas por um grupo de mentores especializados e alinhados com os temas estratégicos deste prémio.

Realizar um hackathon permite abordar as temáticas e as ideias apresentadas de uma forma disruptiva e potencia a inovação, que é o nosso objetivo.

Os projetos candidatos vão ser avaliados por um painel de júri composto por profissionais de reconhecido mérito e idoneidade, que serão responsáveis pela avaliação, classificação e identificação dos vencedores.

Além de um prémio monetário, queremos contribuir para a integração dos projetos vencedores no ecossistema adequado à sua aplicação, permitindo assim uma contribuição direta para a sociedade e a saúde dos portugueses. Desta forma, a sessão de apresentação dos projetos ao júri contará com a presença de entidades convidadas, que poderão contribuir e suportar a implementação dos mesmos.

A Boehringer Ingelheim acredita que uma recuperação depende de todos os parceiros e que a retoma dos cuidados saúde passa pela criação e implementação de projetos inovadores e diferenciadores que melhorem os cuidados prestados às pessoas. Através da inovação e da partilha de ideias/projetos, poderemos contribuir para o futuro que, em tempos tão desafiantes e incertos como os que vivemos atualmente, tem de ser urgentemente desenhado.

Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal

www.biaward.pt