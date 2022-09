O aproveitamento da crise

Com o aparecimento da pandemia da covid-19, muitas empresas aproveitaram o momento e a oportunidade para desvalorizar o trabalho. No ramo da aviação, esses exemplos são flagrantes, a crise foi aproveitada pelas companhias aéreas como desculpa para forçar os trabalhadores e os seus representantes - sindicatos - a aceitar piores condições remuneratórias e outras.

Apesar de todo o apoio prestado pelos respetivos estados de origem destas empresas, onde foram injetados centenas de milhares de milhões de euros, as empresas viram aqui a grande oportunidade para reduzir e cortar despesas e postos de trabalho. Fazendo uso de empresas de consultadoria, como o caso da BCG na TAP, usaram todas as táticas e algoritmos para, a seu bel-prazer, despedir e reduzir drasticamente as condições dos que ficaram. Há claras situações de terem despedido para depois voltar a contratar com condições piores.

A redução do número de trabalhadores foi feita de forma totalmente descontrolada, foi cortar "até ao osso" e a fatura está a ser paga agora. Os passageiros encontram um nível de serviço no mínimo medíocre, em alguns casos quase inexistente. São filas, bagagens perdidas, atrasos por falta de tripulações, pessoal de handling ou de técnicos de manutenção de aeronaves (TMA), chegando mesmo aos cancelamentos devido à falta destes trabalhadores. Quem sofre com tudo isto? O cliente final, os passageiros. As companhias não foram capazes de acompanhar a retoma da atividade e estão a prestar um péssimo serviço, fruto desta escassez de recursos humanos, levando ao cancelamento de mais de 1,2 milhões de voos desde o início deste ano.

A indústria da aviação está a colher agora o resultado das decisões tomadas para proteger os seus lucros e os interesses económicos, enquanto os trabalhadores - os poucos que resistiram - estão na linha de frente a tentar resolver as situações e acalmando os passageiros chateados, separando montanhas de bagagem, resolvendo avarias, tentando fazer o melhor que conseguem com os parcos recursos de que dispõem.. As empresas, no entretanto, não conseguem contratar, pois as exigências de trabalhar num setor sem horários, expostos a níveis elevados de ruído, de stress, trabalhar à chuva e ao sol não é compatível com o que as empresas estão a oferecer.

No caso da TAP, ainda se soma uma variável que torna tudo isto mais complicado: os cortes salariais - que já foram repostos na quase totalidade das outras empresas - e que chegam a valores de 35%, se somarmos em cima destes cortes a perda de poder de compra por via da inflação vamos chegar a reduções de quase 50% da massa salarial. Quem aceita trabalhar com cortes destes?

Qual é o resultado de tudo isto? A somar às saídas por despedimentos, vivemos agora uma nova crise, a saída por falta de condições. No caso dos TMA, a TAP já perdeu, nos últimos meses, um número muito significativo destes profissionais, que encontram na concorrência condições incomparavelmente melhores. E o resultado de tudo isto não é bom essencialmente para a companhia, que irá ter de gastar muito dinheiro a formar novos TMA, que irá demorar muito tempo até ter novamente um nível de experiência nestes profissionais comparável ao dos que agora estão a sair, e que irá seguramente perder muito dinheiro em ações de manutenção menos assertivas e, por conseguinte, muito mais caras. As peças para avião têm um custo muito elevado.

Urge que sejam feitas contas e que haja tomada de decisões que visem proteger a empresa. A receita não está a surtir o devido efeito e poderá tornar-se numa sentença ao invés de ser a salvação.

Paulo Manso, presidente do SITEMA - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves