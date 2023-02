O artista Costa rebentou o balão mágico da habitação

A habitação "sempre foi prioridade" de António Costa, disse, sem se rir, o homem que se senta há oito anos aos comandos do governo e que esteve outros tantos a liderar Lisboa, decidindo as políticas do país e da cidade precisamente nas décadas em que a habitação mais se degradou, por falta de medidas, de atenção e de soluções.

Sorridente e insuflado ao lado do ministro das Finanças, deixando acintosamente na sua sombra Marina Gonçalves - a quem fez ministra - a fazer figura de corpo presente no terceiro púlpito, o primeiro-ministro só permitiu a Medina que roubasse parte das atenções que queria focadas nele. No centro da arena circense, o brilho todo reclamado pelo ilusionista, que sacava da cartola pílulas douradas e tónicos milagrosos para curar o cancro da habitação. Costa a ser Costa, secando tudo à volta, durante duas horas de propaganda - a que ainda se seguiu uma entrevista, não fosse alguém ter perdido a oportunidade de assistir ao espetáculo reproduzido em todos os canais.

Luzes e cores para distrair o povo da triste realidade: um pacote enorme e oco como um balão, sem prazos ou objetivos mensuráveis, sem ação ou responsabilização próprias. Quantas casas vão chegar ao mercado? Onde? Em quanto tempo? Para quantas famílias? A que preços? São as mesmas que Costa e Medina já prometiam na câmara e que nunca chegaram a abrir portas? É desta que o governo vai fazer um levantamento do parque imobiliário público, reabilitar os milhares de edifícios degradados ou sem propósito que tem espalhados de norte a sul, centros históricos incluídos, e pô-los a acolher a tal classe média que tanto preocupa? E os imigrantes que aqui chegam todas as semanas de mãos a abanar, é agora que vão ter morada pública que não seja debaixo da ponte? A nada do que importava houve resposta.

Houve, porém, mais uma prova do profundo desprezo deste governo pela iniciativa privada, dispondo do alheio a seu bel prazer e cavando sempre mais fundo o buraco em que meteu o país há oito anos, continuando a correr com potenciais investidores à pazada.

O Estado só garante 2% da habitação em Portugal, mas não tem planos para aproximar essa prestação de serviço social para mais perto dos 30% europeus. Antes vai obrigar os proprietários imobiliários a chegar-se à frente, quer queiram quer não queiram. Nem que tenha de os forçar a desistir de fazer negócio com o que é deles e está dentro da lei, como os vistos gold ou o Alojamento Local. Os primeiros, acabam-se já, que o país não precisa de estrangeiros e muito menos dos que pensem vir para aqui com dinheiro. O segundo, empurra-se para o precipício com a proibição de novas licenças e a penalização de uma nova taxinha a quem não passe voluntariamente para o arrendamento. E vai-se avisando quem resiste que é melhor não aceitar reservas de turistas para o final da década, que o regime vai ser revisto em 2030 - o que, em linguagem socialista, se traduz em terminar.

Investiu em reabilitação? Pagou IMT, IMI, AIMI? Emprega pessoas? Paga IVA e outros impostos sobre a atividade turística que lhe garante um complemento de rendimento? Nada disso importa a Costa e companhia. Aguente-se à perda e aprenda a lição: é só mais uma rasura do governo nas regras do jogo. E agora é tempo de pôr as culpas da crise na habitação no AL - não importa se representa apenas 2% das casas das nossas cidades, nem se traz turismo, emprego e negócio ao país - e nos vistos gold (adeus investimento).

O Estado pode ter casas vazias e a cair, mas os privados serão obrigados a ocupá-las, sobretudo se estiverem devolutas; venha a reabilitação compulsiva e os inquilinos, porque de certeza que se as têm a apodrecer, em lugar de fazer dinheiro com elas, é por falta de vontade, e não por falta de dinheiro ou por imbróglios legais, sucessórios ou outros.

E porque "o direito à propriedade não se pode sobrepor ao direito à habitação", vai o governo limitar o aumento das rendas, imiscuir-se nas relações entre senhorios e inquilinos, obliterar os processos de licenciamento e distribuir umas esmolas (contadas em valor e em tempo) a quem não consegue pagar a renda - se continuar a não pagar além dos três meses, será despejado pelo próprio Estado e depois logo se vê se merece ser realojado em bairro social.

Magnânimo, António Costa até se propõe arrendar casas a quem as tenha para as disponibilizar depois às famílias sem risco para o proprietário (a que preço?; com que regras?; e quem garante que elas não mudam?). E aceita prescindir de fatias de IMI, IRS e IMT se um proprietário arrendar casas a preço de saldo. Aposto que haverá resmas de senhorios já a juntar-se em São Bento, a querer fazer negócio com um homem de palavra como Costa.

Quando tudo falhar, a culpa será, claro, dos malvados proprietários sem coração, que não querem saber das famílias. A falta de vergonha não tem mesmo limites.