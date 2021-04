O Banco de Fomento como sinal

Decerto já ouviu falar do Banco de Fomento (BF). Talvez não saiba muito bem para que serve ou, talvez até, à boa maneira portuguesa, tenha uma visão sebastiânica do mesmo, mas já ouviu falar. Sinal de que é uma instituição importante que poderá vir a ter uma função de relevo na economia portuguesa, no seu desenvolvimento, na modernização e reestruturação do tecido empresarial, na promoção da inovação.

É natural que tal obrigue o Governo a ser criterioso na escolha dos membros da sua administração, máxime o Presidente (PCA) e a comissão executiva. É seu dever. O processo foi moroso. É natural. Soube-se, primeiro, quem seriam o PCA e a presidente da comissão executiva. Conheceram-se hoje os restantes. Gente experimentada. Competente. Louvo-me na escolha governamental e, como português, desejo-lhes as maiores felicidades: merecemos isso! (O escriba foi PCA da IFD, entretanto fundida no BF).

A escolha é, contudo, reveladora da situação do país no que à distribuição de competências diz respeito. Malgrado a má imagem que tem granjeado, a banca tem uma função vital na economia portuguesa. A sua gestão é crítica para olear o processo económico, desde as transações mais comezinhas até aos grandes negócios. Não deixa, por isso, de ser a um tempo revelador e preocupante que o governo só tenha encontrado essas qualificações e competências em Lisboa. Ninguém, no resto do país, tinha o perfil que, admito eu, a tutela considerasse capaz de passar no crivo do Banco de Portugal. Não avalio a decisão, constato. E pergunto-me: que país é este? Como chegamos aqui? Esta concentração e centralização, a dança de cadeiras que facilita, a teia de relações e interesses que promove, não será perniciosa para o desenvolvimento do país e, de algum modo, subjacente a males maiores? Para refletir.

P.S. Já a escolha de um auditor, igualmente de Lisboa, mesmo que capaz, é mau indício. É a inércia. Há boas ofertas fora da capital e, ao fim e ao cabo, o BF tem sede no Porto. Bem sei: também o BPI e o BCP. Sinais?

Alberto castro, economista e professor universitário