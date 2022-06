O BCE não pode esperar mais

A inflação na zona euro está a pressionar o Banco Central Europeu (BCE). Com a anunciada viragem restritiva na sua política monetária, o tema da fragmentação financeira voltou ao centro do debate. Ora, temos como certo desde 2012 que a política monetária do BCE tem dois objetivos: enquanto a estabilidade de preços é oficialmente o único mandato do banco central, a estabilidade financeira tornou-se um objetivo explícito desde o momento "custe o que custar" da crise da zona euro.

O ano de 2022 marca uma grande mudança de regime nos mercados de taxas de juros e, mais amplamente, no conjunto dos mercados financeiros. Os últimos anos têm sido anos de gestão de crise, marcados por uma presença permanente dos bancos centrais nos mercados através de liquidez abundante e juros de curto prazo que atingiram níveis historicamente baixos, com o corolário de que secções inteiras dos mercados de taxas de juro se encontram em território negativo.

A viragem restritiva da política monetária no primeiro semestre deste ano, já em curso ou anunciada, sinaliza o fim de uma era... com o fim das compras de ativos calendarizada para o final de junho, a tarefa do BCE está a tornar-se mais complicada, já que os seus dois objetivos são difíceis de conciliar. Subir os juros para contrariar o aumento dos preços vai inevitavelmente endurecer as condições financeiras dos países com finanças públicas mais frágeis, em primeiro lugar a Itália. A consequência é um risco de fragmentação financeira, i.e., o alargamento dos spreads entre os vários países da zona euro, o que de facto restringe o banco central na exata transmissão da sua política monetária. Este risco começou a materializar-se nos últimos meses e tornou-se ainda mais evidente nas últimas semanas: os juros dos títulos de dívida soberana italiana a 10 anos (BTP) ultrapassaram os 4% a 13 de junho, um máximo de 8 anos, quando estava nos 0,50% no verão de 2021. O spread Bund/BTP a 10 anos, num mínimo de 90 pontos-base em 2021, atingiu recentemente um pico de 240 pb a 14 de junho.

O problema é tanto mais urgente quanto o BCE está atrasado na normalização da sua política monetária. Face às surpresas da inflação, que atingiu os +8,2% na zona euro em maio, e aos riscos de desancoragem das expectativas de inflação, precisa de ter total liberdade de ação na direção dos juros de curto prazo. Neste contexto, a implementação de um instrumento dedicado ao combate à fragmentação financeira torna-se uma condição necessária para o cumprimento do seu mandato de estabilidade de preços.

O tema da fragmentação financeira não é novo, e as preocupações com os países periféricos são recorrentes, principalmente em Itália. A crise da Covid foi um catalisador para a divergência económica na zona euro. Apesar de uma forte retoma económica e uma melhoria visível nos indicadores orçamentais em 2021, a pandemia deixou a Itália com um alto rácio dívida/PIB (150,8%), expondo-a ao risco de um choque nas taxas de juro. É certo que a Itália tem pontos fortes, notadamente um superavit orçamental e uma capacidade comprovada de gerar superavits primários. Mas com um crescimento potencial próximo de zero, uma produtividade a meio gás, tendências demográficas desfavoráveis, instabilidade política recorrente e eleições em 2023, continua a ser o elo frágil da zona euro. O país é particularmente vulnerável à crise energética devido à sua forte dependência do gás russo. O Eurossistema é agora o principal detentor da dívida pública italiana negociável, com quase 700 mil milhões de euros (cerca de 30% do total em circulação). Mas as compras líquidas de ativos estão a chegar ao fim. É difícil acreditar que o BCE pode retirar-se sem problemas ou que os reinvestimentos dos programas são suficientes.

Resta saber qual pode ser o mecanismo, sendo que o das transações monetárias definitivas (OMT, da sigla em inglês) em 2012 nunca foi utilizado. É específico para cada país e, em princípio, ilimitado e, portanto, credível para os mercados, mas exige que o país em causa recorra ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM, da sigla em inglês) e é condicional. A reutilização dos atuais programas de compra de ativos é muito difícil de prever: o Programa de Compra de Títulos do Governo (PSPP) é supostamente não específico por país e deve respeitar as chaves de distribuição; quanto ao Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP), o seu uso pode encontrar entraves legais.

Se a reunião de emergência do BCE em meados de junho pareceu estranha em termos de momento, teve o mérito de confirmar o seu compromisso de lidar com a questão de forma proativa... e isso é uma novidade que é bem-vinda. O BCE está habituado a reagir em tempos de crise, ainda que criativamente, mas assumir a liderança é inegavelmente mais credível e eficaz. À espera de mais detalhes, o anúncio do potencial reaproveitamento das reduções do PEPP para combater as pressões sobre os spreads teve um efeito positivo... mas por quanto tempo? Num assunto muito político, os debates vão voltar a ser intensos no Conselho de Governadores e todo o desafio está na execução.

Franck Dixmier, Diretor Global de Investimentos em Obrigações, Allianz Global Investors (AllianzGI)