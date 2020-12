O Biden brasileiro

A política dos Estados Unidos é austera: no Congresso, além de meia dúzia de independentes, estão representados apenas os Republicanos e os Democratas.

Na política do Brasil, pelo contrário, o Senado e a Câmara dos Deputados reúnem parlamentares do PT, do PSL, do PP, do MDB, do PSD, do PR, do PSB, do PRB, do PSDB, do DEM, do PDT, do SD, do PODE, do PTB, do PSOL, do PCdoB, do PSC, do PROS, do PPS, do Novo, do Avante, do PHS, do PATRI, do PV, do PRP, do PMN, do PTC, do DC, do Rede e do PPL.

São 30 - se não se deu ao trabalho de contar.

E não estão contabilizados os que perderam representantes da legislatura iniciada em 2015 para a começada em 2019, como o Partido da Mulher Brasileira, cuja bancada era composta por sete deputados e um senador, todos homens.

Ou o Partido Nacional Corintiano, dedicado ao clube de futebol de São Paulo, que ainda aguarda aprovação do Tribunal Superior Eleitoral.

Outro em lista de espera é o Aliança Pelo Brasil, formado em torno de Jair Bolsonaro, que depois de militar em nove partidos ao longo da carreira de 30 anos, não encontrou ainda a força política que mais se adeque ao seu "pensamento".

Serve esta introdução para demonstrar que os desenhos políticos estado-unidense e brasileiro são, na aparência, o mais diferentes possível. No conteúdo, nem tanto.

No fundo, tudo se resume a direita, centro e esquerda em todas as suas tonalidades, como na maior parte do Mundo.

Nos Estados Unidos, três tendências ficaram definidas com clareza nos últimos tempos, personificadas em Donald Trump, o presidente republicano em funções, e em Joe Biden e Bernie Sanders, os finalistas das primárias democratas, ganhas pelo primeiro.

No Brasil, que adora copiar tudo o que o primo do norte faz, incluindo as asneiras, dois anos depois de Trump ser alçado à Casa Branca, Bolsonaro, fã assumido dos métodos do magnata, foi levado ao Palácio do Planalto.

Nas presidenciais americanas de 2020, entretanto, Biden bateu Trump, como todos sabemos (exceto o próprio Trump e Bolsonaro). Foi no início de novembro.

No fim de novembro, disputaram-se no Brasil as eleições municipais, por definição mais locais, dispersas e difusas do que as presidenciais e gerais mas ainda assim um bom barómetro para avaliar tendências.

E aí ficou claro: também no gigante do hemisfério sul a direita desvairada foi derrotada: Bolsonaro, qual Midas do avesso, fez perder as eleições de quase todos os candidatos que tocou - como por exemplo a Celso Russomanno e Marcelo Crivella, os candidatos que patrocinou, lado a lado com o bispo Edir Macedo, em São Paulo e no Rio Janeiro.

A esquerda, de Sanders, ou do candidato à prefeitura da primeira daquelas cidades, Guilherme Boulos, do PSOL, o Bloco de Esquerda tropical, deixou no ar a sensação de que perdeu ganhando ou ganhou perdendo por ter batido todos os rivais, um a um, menos o último e decisivo.

Esse último, no caso de Boulos, foi Bruno Covas, que, como Eduardo Paes (Rio de Janeiro), João Campos (Recife), José Sarto (Fortaleza) e outros candidatos do centro, mais à direita ou mais à esquerda, venceram a corrida a praticamente todas as prefeituras das 26 capitais estaduais do Brasil.

Moderados, eles seguiram a receita de Biden, nos Estados Unidos. É o poder do meio, o reino do meio, o império do meio.

Até 2022, quando o país vai às urnas para eleger o presidente, a tendência vai manter-se? Não se sabe.

Mas ​​​​​​​Bolsonaro e Lula da Silva (ou a sua versão Fernando Haddad), os líderes brasileiros que em 2018 valiam mais votos, terão de saber lidar com João Doria, governador de São Paulo, Luciano Huck, comunicador da Globo, Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Henrique Mandetta, ex-titular da saúde, Ciro Gomes, terceiro classificado há dois anos, e todos os outros candidatos a "Biden brasileiro".