O bom e o resto

O que está bem feito deve ser reconhecido. Nunca percebi, por exemplo, o exagero de críticas dirigidas à Web Summit. Trata-se da maior conferência europeia de tecnologias, envolvendo todo o tipo de empresas, desde as listadas na Fortune 500 às pequenas e médias do setor. Como pode isto ser mau em si mesmo?

Outro exemplo, talvez mais significativo, é o progresso que o país tem feito no âmbito académico. Para termos uma ideia, a Nova SBE tem mestrados em finanças e negócios entre os 10 melhores da Europa e os 15 melhores do mundo. Uma vez mais, em si mesmo, isto é bom. Muito bom. O problema é o resto. Valerá a pena ter esta ambição, sem depois ter as condições efetivas para acolher ou fazer nascer projetos de impacto global?

Num mundo instável, Portugal deveria ser particularmente atrativo para o efeito. Mas, que infraestruturas temos? Que condições fiscais, regulatórias, jurídicas, laborais, financeiras? Uma viagem de comboio de Madrid a Barcelona (627 km) leva cerca de 2h30 - o mesmo que de Lisboa ao Porto (314 km) e menos 1h17 que de Lisboa a Faro (218 km). A nossa Taxa Combinada de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas é 31,5%, a pior da lista apresentada pela Tax Foundation, em 2022. Queremos mesmo continuar assim?

Claro está que temos os benefícios e apoios do SIFIDE. É uma boa iniciativa, já que as startups têm de ter acesso a financiamento para inovar e crescer. Mas não basta, precisamos de mais. Precisamos de capital semente (seed capital) e de toda uma conjuntura articulada, propícia ao empreendedorismo local e global. Não podemos contentar-nos com uma ou outra montanha a parir um ou outro rato, num deserto à beira-mar plantado.

A receita não é nem nunca foi um mistério: reduzida carga fiscal, regulação mínima e inteligente, pragmatismo e eficiência nas infraestruturas, evitar o planeamento económico e deixar as ideias para quem assume de facto o risco de empreender. No fundo, deixarmos de uma vez por todas os defeitos endémicos do país. Conhecemo-los bem, pois há décadas que sentimos na pele as suas consequências. Aproveitemos, portanto, a oportunidade histórica de os contrariar, justamente nesta tresloucada época em que o ocidente inteiro parece querer adotá-los.

Economista e Investidor