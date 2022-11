O bom exemplo das exportações 

O anúncio da AICEP de que Portugal vai ultrapassar, este ano e pela primeira vez, a fasquia dos 100 mil milhões de euros de exportações, é um dado manifestamente positivo. Não apenas pelo valor facial, mas sobretudo por representar uma trajetória positiva de competitividade da economia nacional e de conquista progressiva de quotas de mercado.

É, de resto, mais um bom indicador a somar, por exemplo, ao crescimento ininterrupto do VAB industrial desde o segundo trimestre de 2020. Ou aos números do turismo, que tudo apontam para superar os históricos resultados pré-pandemia, em quantidade de visitantes, dormidas e receita gerada.

Estes sinais são encorajadores, na medida em que acontecem num contexto fortemente desfavorável às empresas, marcado pela crise inflacionista, pelo aumento generalizado dos custos das mercadorias, pela instabilidade das cadeias logísticas e por uma grande imprevisibilidade na procura externa e interna - esta já com sinais de alguma retração, verificáveis pela descida dos níveis de confiança dos consumidores.

Contrariar este quadro é meritório e só possível devido à resiliência e capacidade de adaptação das empresas nacionais. Apesar de afogadas em impostos e burocracia, confrontadas com uma agenda laboral rígida e conservadora; dependentes de um Estado dirigista e inibidor do investimento; instaladas num país com pouco capital disponível; as empresas resistem e lutam contra as adversidades, justificando o crédito de serem as grandes responsáveis por operar este pequeno milagre económico.

Esperemos que a tendência positiva venha para ficar e que o volume de exportações no PIB supere a barreira dos 50% já no próximo ano, aí se mantendo de forma consistente. Esta é a ambição que deve motivar os empresários, mesmo que tenham de lidar com uma sociedade - e até uma opinião pública - que, muitas vezes, desdenha da iniciativa privada e lida de forma temperamental com o lucro. Seria tudo mais simples, num contexto mais amigável e facilitador das empresas. Mas o país que temos é este e não se vai mudar de uma vez só.



Presidente da Associação Comercial do Porto