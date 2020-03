O bom, o mau e o covid-19

Os surtos epidémicos e pandémicos estão longe de ser uma novidade para a raça humana. Nos últimos dois mil anos a nossa espécie lidou com crises de saúde gravíssimas. Por bactérias ou vírus, no seu processo de evolução, a Humanidade passou por adversidades tão impactantes como a Praga de Justiniano, a Peste Negra ou a Gripe Espanhola, que juntas levaram mais de 400 milhões de vidas. Só a varíola, infeção viral para a qual há vacina, com uma taxa de mortalidade a rondar os 30%, nos últimos 100 anos de existência matou cerca de 500 milhões de pessoas. Não sendo epidemiologista ou virologista, isto vem a propósito de um objetivo: assumir que a progressão das epidemias é normal e está intrinsecamente ligada ao próprio desenvolvimento humano.

Confiança.

É estranho afirmá-lo, mas esta pandemia carrega um aspeto muito positivo para a Humanidade. Porquê? Lembremos os impactos negativos da Globalização. Por paradoxal que pareça, a globalização aumentou a distância social entre os indivíduos, resultando na diminuição generalizada da confiança nas pessoas e organizações. Ora, a confiança deve ser entendida como uma característica basilar das relações interpessoais. É-a debaixo de qualquer contexto, especialmente num momento em que a incerteza ocupa um espaço enorme na forma como o futuro é encarado.

É aí que nos encontramos, ou seja, mais dependentes do que nunca da confiança nos países, governos, instituições, empresas, amigos, família ou desconhecidos. Esta teia complexa de interdependências dá-se a partir do momento em que a Humanidade tem um inimigo comum: a covid-19. A disrupção deste evento está a encaminhar-nos para a necessidade de confiar novamente nas entidades e pessoas que podem ajudar a superar esta crise.

Como sinal disso mesmo, Tom Nichols, professor e especialista em assuntos internacionais, enquadrando o impacto desta pandemia na sociedade americana, diz-nos o seguinte: “[A covid-19] já forçou as pessoas a aceitarem que a experiência e conhecimento são importantes … Espera-se que devolva os americanos a uma nova seriedade ou pelo menos os leve de volta à ideia de que o Governo é um assunto para pessoas sérias”. Por fim, e como impacto favorável deste regresso à integridade, espera-se uma considerável diminuição do espaço conferido aos narcísicos mestres em generalidades, onde se incluem os novos e velhos populistas. Mesmo os estadistas que publicamente não valorizaram a atual pandemia perderam familiares em surtos anteriores. É disso exemplo Frederick Trump, o avô do presidente americano, que sucumbiu a uma infeção por Influenza no início do séc. XX, já referida como Gripe Espanhola.

Quem, como Trump, continua a privilegiar a economia em prol da vida humana, culpando abruptamente outras regiões do globo por esta pandemia, aprenderá da pior forma que os muros não resolvem a passagem de inimigos invisíveis. Também terá a sua lição Bolsonaro, que continua a negar a dimensão do problema e a ignorar as medidas de contenção, deixando o seu país à deriva face à realidade. O caminho de superação far-se-á confiando no outro, seja em quem cumpre simplesmente os seus deveres cívicos, quem gere um país, empresa ou orçamento familiar, quem cuida dos doentes ou zela pela segurança pública. A verdadeira recuperação daí virá.

Adaptação.

“O desenvolvimento do cérebro é o exemplo mais óbvio de como evoluímos para nos adaptar”, disse o paleantropologista Rick Potts. Somos, por isso, uma das espécies que mais adaptabilidade demonstrou ao longo da história evolutiva da vida. É a plasticidade do cérebro humano que permite a criação de formas alternativas para superar as arduidades, o ajustamento a novos ambientes e, por fim, prosperar. Invariavelmente, as sociedades transformam-se perante eventos adversos à escala global.

Aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com o tombar dos ideais colonialistas e a criação de uma série de organizações que vieram permitir um debate mais próximo entre as nações. A seguir ao 11 de setembro, por intermédio do sentimento de vulnerabilidade ocidental face ao terrorismo e a implementação de novas medidas de segurança na movimentação de pessoas entre países. Depois da crise financeira de 2008, através da reinvenção das pessoas e empresas, da criação de novos negócios e implementação de medidas de regulação e vigilância dos mercados financeiros e banca.

E mudaremos certamente após a covid-19. Não porque se perderá uma parte significativa da população mundial. Segundo a OMS, apesar de ter duplicado nos últimos dois meses, a taxa média de mortalidade situa-se nos 4,4%. A verdadeira razão para a mudança apoia-se na quebra abrupta das rotinas e da “inocência do que estava garantido”. A adaptação será um conceito chave para encarar e funcionar face às alterações profundas na comunicação entre as pessoas, nos seus princípios de higiene, nos modelos de gestão das empresas ou na forma como a tecnologia e o digital se afirmarão com mais força do que nunca.

Quem não abraçar estas transformações, para além de não ser parte da solução na resolução desta crise de saúde, sentir-se-á isolado no novo mundo que aí virá e renunciará a uma das nossas principais vantagens competitivas enquanto espécie.

Criatividade.

Perante a atual conjuntura, por mais estruturado e exigente que o planeamento de uma empresa ou país fosse, ninguém estava organizado para um cenário de calamidade como este. Houve personalidades e entidades que avisaram sobre a falta de preparação dos países para lidar com epidemias. Bill Gates fê-lo há cinco anos, fazendo recurso à experiência e conhecimento ganhos com o seu trabalho na Fundação Bill e Melinda Gates para a erradicação do Ébola em África. Gates disse-nos nessa altura que “se alguma coisa pode matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus altamente infeccioso, em vez de uma guerra – não mísseis, mas micróbios”. Claramente havia um fundamento muito sério no seu aviso.

É certo que as políticas de investimento na saúde mudarão drasticamente no pós-covid-19. Os mercados assistirão a uma evolução substancial dos investimentos em produtos e serviços de saúde, higiene e bem-estar, muito em cima de infraestruturas tecnológicas cada vez mais desenvolvidas. O tecido empresarial também se metamorfoseará, provavelmente com maior impacto no setor terciário. Todavia, no seguimento desta parafernália pandémica, há as empresas que não terão capacidade, de todo, para mudar o seu modus operandi e lidar com tamanha disrupção.

Seja por dificuldades de liquidez, financiamento, gestão profissionalizada, modelo de negócio ou pobreza tecnológica, assistiremos nos próximos meses ao desaparecimento de milhares empresas, sobretudo PME. Para além das medidas urgentes e extraordinárias de ajuda à economia e de uma análise muito cuidada a esses mesmos apoios, a criatividade é muito relevante nesta fase de reinvenção forçada. Amar Bhidé, professor na Columbia Business School, estudou uma lista de 100 empresários da Revista Inc. de 1989 e aí percebeu que se tratava das 500 empresas privadas com crescimento mais rápido nos EUA. “Praticamente todas elas começaram entre 1981-83, debaixo de uma terrível recessão”, salientou.

Os contextos adversos estimulam por natureza a criatividade e inovação e a história comprova-o de diversas formas. A criação da famosa Nutella, por Pietro Ferrero, acontece debaixo da crise de racionamento de chocolate provocada pela Segunda Guerra Mundial, diminuindo a sua quantidade e adicionando avelãs. As lâmpadas fluorescentes foram desenvolvidas pela GE na conjuntura de crise energética dos anos 70. Ainda que as perdas geradas por esta pandemia sejam inevitáveis e enormes, os negócios têm de continuar ligados aos seus públicos-alvo.

Neste momento, é crucial chegar às emoções de um consumidor assustado e retraído para que o mesmo não esqueça a importância das suas marcas e serviços. A nível nacional, assiste-se já à tentativa de reinvenção de alguns setores como a restauração, fitness ou têxtil, através da migração de serviços para o takeaway, aulas online e fabrico de material de proteção individual. Outras empresas e cidadãos estão a colaborar com as autoridades, cedendo os seus meios e espaços para ajudarem a sensibilizar a população ou albergarem profissionais de saúde deslocados. São pequenos (grandes) exemplos como estes que mostram como a criatividade pode ser uma das principais alavancas para a saída desta crise.

Eu já estou a usá-la. E você?

Nuno Leite é consultor e empresário