O Brasil deve ajudar o vizinho?

"Quando a casa do seu vizinho está a arder, isso também é um problema seu", terá dito Horácio, o poeta dominante da Roma Antiga.

Com a máxima em mente, Lula da Silva, presidente do Brasil, encontrou na terça-feira, dia 2, Alberto Fernández, o presidente da Argentina que, de tão mal avaliado, nem procurará a reeleição no fim deste ano.

No encontro foi debatido um projeto que prevê que Brasília financie a exportação de bens para a indústria do vizinho em crise: no país do Papa e de Lionel Messi, para sorte deles a morarem bem longe, em Roma e em Paris, respetivamente, a inflação foi de 104,3% em março, maior índice entre os membros do G20, e a taxa de juros subiu para 91%, por decisão do BCRA, o Banco Central da República Argentina.

"Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina porque são essas empresas que importam serviços e mercadorias do Brasil", corrigiu Gabriel Galípolo, secretário executivo do ministério das Finanças do Brasil, à Globonews.

"O que nós estamos a estudar é como conseguir fazer esse crédito de exportação dadas as restrições que existem hoje no balanço de pagamento na Argentina", continuou o braço direito do ministro Fernando Haddad.

O economista afirmou ainda que o Brasil "tem que se empenhar num processo que encontre uma solução em conjunto" para a crise na economia argentina. "A Argentina tem um agravante neste ano, uma seca que afetou muito a região Sul e reduziu em mais ou menos 40% o valor das exportações - equivalentes a 17 mil milhões de dólares de perdas, sendo que o Brasil tem 210 empresas que comercializam com a Argentina".

"E é um parceiro comercial muito importante, especialmente em produtos industriais, que são produtos de mais valor agregado", finalizou Galípolo, sugerindo apoio do BNDES, o banco brasileiro de desenvolvimento económico e social, ao vizinho e até do banco dos BRICS, bloco composto pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, liderado desde março por Dilma Rousseff, antiga presidente brasileira.

Com fama de caloteira no mercado internacional, a Argentina, entretanto, não é vista, pela generalidade dos observadores, como bom destino para os empréstimos brasileiros, ainda com dinheiro a haver de apoios dos governos 1 e 2 de Lula a Cuba e Venezuela. A ideia do governo foi por isso recebida com reserva, nalguns casos, e perplexidade, noutros.

"Não vai dar certo, a Argentina vai continuar na decadência económica, aconteça o que acontecer", afirmou o comentador Guga Chacra, também na Globonews.

"Salvar a Argentina é uma luta inglória, já foi um dos países mais ricos do mundo mas a decadência é secular e ininterrupta", concordou Alberto Carlos de Almeida, cientista político considerado próximo do governo eleito a 30 de outubro do ano passado, no Twitter.

"Quanto custa a busca de Lula por liderança regional e protagonismo mundial?", questionou, por sua vez, Eliane Cantanhêde, colunista do jornal O Estado de S. Paulo.

Ciro Nogueira, senador do PP, ex-ministro de Jair Bolsonaro e um dos rostos da oposição no Congresso Nacional, criticou e ironizou nas redes sociais. "Para os trabalhadores do Brasil, o governo Lula anuncia 18 reais de aumento em rede de rádio e TV, aos da Argentina, falida, dá dinheiro dos trabalhadores brasileiros e crédito a taxas camaradas. Lula: melhor para a Argentina do que para o Brasil. Facto".

Afinal, o Brasil faz bem em ajudar a Argentina, ecoando o ensinamento de Horácio de que nunca se deve ignorar um incêndio na casa do vizinho? Ou deveria seguir o conselho daquele provérbio antigo inglês segundo o qual se deve "amar o vizinho", sim, "mas sem jamais retirar a cerca de proteção da nossa casa"? O futuro responderá.