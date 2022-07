O caminho da Transformação Digital

A tecnologia está a influenciar drasticamente os setores empresariais posicionando o tema da segurança como um elemento estratégico para as empresas. Aos profissionais das Tecnologia de Informação é-lhes pedido que assumam um papel de especial relevância: além de dedicados às Tecnologias, estes devem ter orientação para os negócios e uma visão mais abrangente em relação ao que realmente é necessário para o crescimento das empresas, potenciando assim a sustentabilidade dos seus resultados.

O processo da Transformação Digital está em curso e nele todos devem cooperar. Se por um lado as empresas e o Estado devem trabalhar em conjunto, criando condições para um ambiente de negócios favorável à mudança, por outro, todos os vários stakeholders devem estar munidos de elevadas doses de pragmatismo e de uma enorme versatilidade para otimização dos resultados.

Torna-se assim evidente que a comunicação entre as várias entidades durante o processo da Transformação Digital apresenta-se como fundamental, sendo a responsabilização e monitorização dos indicadores crítica para validação dos processos e conciliadora e integradora para otimização dos resultados finais deste projeto.

Na base de todo este processo está o diagnóstico, olhar para os dados de forma analítica ajudar-nos-á a trilhar o caminho a percorrer, saber o estado da arte é fundamental para sabermos onde nos devemos posicionar. Todos estamos envolvidos neste processo e nenhum setor pode ficar para trás, o que faz potenciar a inovação como força motriz da transformação da nossa economia.

Existem empresas que já estão a trabalhar em Transformação Digital de forma a posicionarem-se como aptas para o processo de mudança. Este aspeto é corroborado pela consultora IDC Portugal, que em 2021 afirma que a infoexclusão baixou quatro pontos percentuais em Portugal. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer, o nosso país regista o dobro da infoexclusão europeia.

Apesar das normas europeias para a Transformação Digital continuarem em estudo, a preparação das empresas, com destaque para os profissionais do setor das Tecnologias de Informação e Segurança, será determinante no processo de mudança com resultados no impacto da competitividade das empresas, na sustentabilidade dos negócios e na economia nacional.

A transformação digital tem sido determinante para a evolução do mercado da segurança eletrónica. Passámos de soluções relativamente conservadoras para soluções baseadas em software e dados que permitem uma maior interação entre os operadores e todo um sistema de gestão segurança integrado de um determinado espaço. Os dados são essenciais, ajudam-nos a tomar decisões de gestão relevantes, antecipando riscos de negócio e de segurança.

Resumindo, a transformação digital e as novas tecnologias que surgem todos os dias vão continuar a revolucionar também o setor da segurança eletrónica, permitindo implementar processos mais automatizados e mais tecnológicos, diminuir custos de operações, ter soluções mais flexíveis e ajustadas a cada negócio tanto a nível do segmento privado como publico.