O caminho para igualdade no setor das IT

O mundo da tecnologia é hoje o mais promissor, no que toca ao futuro da empregabilidade e do trabalho. Aliás, de acordo com alguns dados da União Europeia, em apenas dois anos, 45% dos postos de trabalho estarão relacionados com o ambiente digital. No entanto, o setor tecnológico continua a ser maioritariamente masculino, embora a tendência aponte para uma maior presença feminina a todos os níveis.

Em 2018, a Kaspersky quis destacar o papel das mulheres no mundo tecnológico. Dois anos mais tarde, e tendo em mente a mudança estrutural provocada pela pandemia, realizámos um estudo para descobrir como evoluiu a presença feminina no setor, bem como as oportunidades e barreiras que se têm vindo a observar para alcançar a igualdade de género no setor.

Impulsionar uma maior presença feminina no setor das IT é um desafio permanente e requer uma mudança nas estruturas e atitudes existentes em muitas outras áreas, sejam padrões e estereótipos identificados no trabalho, na representação em conselhos de administração ou até na educação.

Teletrabalho: um estimulador da mudança

O mundo em que vivemos e trabalhamos hoje é muito diferente daquele de há 24 ou há 12 meses atrás. A pandemia provocou mudanças sísmicas na forma e no local de trabalho, como é exemplo a expansão de escritórios em casa ou "home offices", e isto pode ser visto como um potencial acelerador para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, em posições relacionadas com as IT. Efetivamente, 95% das mulheres no setor da tecnologia a nível mundial tem trabalhado em casa, pelo menos a tempo parcial, desde março de 2020.

Esta transição para o teletrabalho é um marco importante do ponto de vista das mulheres. Atualmente, quase metade das mulheres inquiridas admitem que preferem trabalhar a partir de casa, destacando aspetos como a maior eficiência ou autonomia no desempenho das suas tarefas, e que a igualdade de género é mais facilmente sentida quando as equipas trabalham à distância.

Mas, apesar dos efeitos positivos, ainda 47% das mulheres no mundo das IT acreditam que a sua progressão na carreira tem ficado em suspenso ou atrasada. A verdade é que, embora os efeitos económicos da pandemia tenham afetado ambos os géneros, as estatísticas mostram que as mulheres são proporcionalmente mais afetadas pela vida doméstica que agora levam.

A procura pela igualdade de oportunidades

Outra descoberta da primeira vaga do nosso estudo foi que as mulheres estavam bem conscientes das grandes perspetivas de emprego no mundo da tecnologia, mas, a falta de referências de outras que trabalham no setor, tornava-as cautelosas. É um facto conhecido e documentado que a falta de modelos femininos nas IT tem tido um efeito negativo sobre o número de raparigas que optam por prosseguir estudos na área da tecnologia. Contudo, esta segunda investigação destacou também o progresso que se tem vindo a alcançar, no sentido de estabelecer uma maior igualdade de oportunidades em posições de IT. De facto, mais de metade (56%) dos inquiridos - aqui, homens e mulheres - concorda que a igualdade de género melhorou na sua organização nos últimos dois anos. Além disso, o género tornou-se menos relevante no momento de candidatura a um determinado cargo. Sete em cada dez (70%) mulheres acreditam que as suas competências e a sua experiência foram consideradas mais importantes do que o seu género, durante o processo de entrevista para a sua primeira posição na área da tecnologia.

Este desenvolvimento também se repercutiu na dinâmica do espaço de trabalho. Mais de dois terços (69%) das mulheres que trabalham em tecnologia concordam que estão agora mais confiantes de que a sua opinião será respeitada, independentemente do seu género. Dado que a ideia de equilíbrio de género está impregnada de perceções e atitudes estereotipadas, este é um sinal relevante de progresso.

Além disso, o relatório conclui ainda que mais de metade (53%) dos inquiridos a nível mundial concorda que o número de mulheres em cargos superiores na sua organização de IT aumentou ao longo dos últimos dois anos. Mas, apesar disto, as equipas continuam a ser esmagadoramente dominadas por homens. Apenas 10% das mulheres que trabalham em tecnologia fazem parte de uma equipa dominada por mulheres, em comparação com 48% que trabalham numa equipa dominada por homens.

Para combater esta desigualdade, empresas de todo o mundo começam agora a implementar várias iniciativas para assegurar uma representação mais igualitária das mulheres nas equipas de trabalho. Não se trata apenas de uma questão de números, mas sim de mudança nos comportamentos. Trata-se de criar uma atmosfera de trabalho inclusiva e inspirar as mulheres a libertar o seu potencial, colocando-as mais em posições de responsabilidade e criando mais modelos que poderão, posteriormente, partilhar experiências de carreira positivas com as jovens adultas, que pretendem seguir o mesmo caminho. Há muitas iniciativas e ferramentas disponíveis para o conseguir.

Diversidade gera eficiência

As equipas de trabalho constituídas por ambos os géneros são mais eficientes, sendo que as organizações beneficiam quando as mulheres estão igualmente representadas na estrutura dos colaboradores. As mulheres tendem, geralmente, a ser atentas, pacientes, empáticas e apaixonadas por tudo o que fazem. Tudo isto são qualidades importantes para funções de liderança, gestão e serviço.

Além disso, diversidade significa beneficiar de um leque mais amplo de contribuições. E para uma indústria como a tecnologia, que necessita constantemente de novas ideias, isto é fundamental.

Portanto, é realmente interessante ver como as competências digitais estão a ajudar na redução das diferenças de género entre homens e mulheres, alargando as perspetivas de carreira para todos. E, uma vez que o nosso presente e o nosso futuro dependem da tecnologia, é fundamental que todos estejamos ao mesmo nível quando desempenhamos as mesmas funções. A mudança positiva que se tem vindo a testemunhar nos últimos dois anos é um motivo de orgulho e felicidade, mas há ainda um longo caminho a percorrer.

Evgeniya Naumova, vice-presidente da Rede Global de Vendas da Kaspersky