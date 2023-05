O caminho para ONG sustentáveis: navegando pelos desafios e oportunidades

Os desafios que as organizações sem fins lucrativos enfrentam para alcançar a sustentabilidade não são novidade para ninguém - enfrentamos uma luta diária que, aos poucos, vai dando os seus frutos. A verdade é que, apesar dos melhores esforços de todos os envolvidos neste tipo de organizações, a sustentabilidade das mesmas pode ser elusiva, e as organizações sem fins lucrativos devem navegar numa variedade de desafios a fim de garantir que podemos continuar a ter um impacto positivo no mundo e a deixar a nossa marca.

Um dos maiores desafios que as organizações sem fins lucrativos enfrentam é a sustentabilidade financeira. As organizações sem fins lucrativos dependem frequentemente do financiamento de doadores para realizar o seu trabalho, que pode ser imprevisível e estar sujeito a flutuações económicas. Isto pode tornar difícil o planeamento e o investimento em programas e iniciativas a longo prazo, e pode levar a um ciclo constante de angariação de fundos e incerteza. Na Ajuda em Ação, trabalhamos para enfrentar este desafio, diversificando as nossas fontes de financiamento e desenvolvendo parcerias sustentáveis com doadores e parceiros, para vários dos nossos programas, desde o empreendedorismo, passando pela empregabilidade em contextos desfavoráveis e a educação.

Outro desafio que as organizações sem fins lucrativos enfrentam é a necessidade de inovação e adaptação contínuas. O mundo não para de rodar, está em constante mudança, e as organizações sem fins lucrativos devem ser capazes de se adaptar aos novos desafios e necessidades emergentes, a fim de se manterem relevantes e eficazes. Isto pode ser particularmente desafiante para as organizações sem fins lucrativos que operam em áreas remotas, onde o acesso à informação e aos recursos pode ser limitado. Na verdade, todos trabalhamos para enfrentar este desafio, dando prioridade ao envolvimento da comunidade e ao desenvolvimento participativo, trabalhando em estreita colaboração com as comunidades para cocriar programas que sejam adaptados às suas necessidades e prioridades únicas - no nosso caso, com uma atuação muito próxima da população de Camarate, estando em mente uma expansão para mais zonas do país.

Finalmente, as organizações sem fins lucrativos enfrentam o desafio de equilibrar as prioridades a curto e longo prazo. Embora seja importante responder a necessidades e crises imediatas, as organizações sem fins lucrativos devem também investir em soluções sustentáveis que possam criar mudanças duradouras. Este pode ser um ato de equilíbrio delicado, particularmente em situações em que os recursos são limitados e a necessidade é urgente. Na Ajuda em Ação, trabalhamos de forma a dar prioridade ao impacto e eficácia dos nossos programas, investindo em soluções sustentáveis para os desafios que enfrentamos.

Em suma, os desafios da sustentabilidade enfrentados pelas organizações sem fins lucrativos são muitos e complexos. Contudo, ao dar prioridade à estabilidade financeira, inovação e adaptação, e impacto e eficácia, podemos criar organizações sustentáveis que podem continuar a ter um impacto positivo no mundo durante os próximos anos. Continuamos empenhados nesta visão, e a trabalhar incansavelmente para criar um mundo mais justo, equitativo, e sustentável - mas não podemos fazer este trabalho sozinhos. Como organização sem fins lucrativos, contamos com a generosidade e o apoio de doadores para financiar os nossos programas, sendo que qualquer doação pode fazer uma verdadeira diferença na vida daqueles que conseguimos ajudar. Acreditamos que todos merecem a oportunidade de prosperar, e estamos empenhados em criar programas e iniciativas que tenham um impacto positivo no máximo de vidas possível.

Linda Morango, Diretora de Marketing e de Angariação de Fundos