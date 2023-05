O chiqueiro visto do sofá

O dia de Comissão Parlamentar de Inquérito. Sentimos o nervoso miudinho apesar do ecrã que nos separa dos personagens. Vai ser apanhado a mentir ou não? Como é que ele se vai safar? Quem vai ser o herói do dia? Demissões em direto é que era bom. "Queres vir cá ver a CPI?", perguntamos aos amigos. Não é na Sport TV mas também temos o Canal Parlamento. Servimos tremoços porque o chiqueiro não significa os amendoins. Está quase a começar.

Lemos as expressões, rimos dos comentários e das gaffes e bebemos mais uma cerveja. O presidente da comissão sai amuado, ficamos à espera do Chega para partir a loiça com a mesma ansiedade de quem espera a marcação de um penálti. Nada. Foi à figura. Vou fumar um cigarro, diz Galamba. Atirou-se para o chão para ganhar tempo, dizem os especialistas. Mas o tempo não é um problema.

Aproveitamos para ir à casa de banho enquanto no PCP se dizem coisas chatas e se fala da TAP. O BE talvez faça sangue, já que o PCP é dos antigos, ainda não lhe caiu o Muro e continua institucional. Assim não vai lá. Mais uma ronda.

Viram?! Viram?! Ele mentiu mais um vez. Puxamos para trás por causa dos distraídos e assistimos a mais uma à argolada. Esta foi séria. A lata do homem! E ninguém diz nada? As horas estão todas erradas, a ordem dos telefonemas também. Ligou a quem? Eu ouvi bem, então o Costa sabia. Só pode. Isto é gravíssimo. Já foste. Os deputados dirigem-se à mesa (ao presidente) para que não sei quê fique em ata. Não interessa o quê, é desta que isto cai. Segue jogo.

Mais um copo de água e reparamos no bigode a suar. Até o ar condicionado dá de si, coitado. Já é tarde. Manda-se as crianças para cama. "Oh mãe, vá lá, só hoje! Ainda nem sequer se falou da porrada." Tinha de vir o vernáculo: cama! CPI, ao contrário da bola, não são programas de família, são de adultos. Não há moral e é só cenas.

O Chega sai porque afinal não pode estar ali sem o líder. Também não fez falta nenhuma. O da IL, gélido, está a dar conta do recado. Mas somos sensíveis e quando vimos humilhações em direto, temos pena. "Foste tu que comeste o chocolate?", mas a criança, com a cara toda borrada de castanho, nega veemente. Leste mesmo o plano de reestruturação? E de que cor era o dossiê? Verde...? Coramos pelo menino e abrimos mais umas mínis. Isto não pode ficar assim. Começa a análise. Acham que Marcelo vai demiti-los? E o Costa, como é que se vai safar? A história do SIS é gravíssima... Ah, mas ninguém apanha o Costa. Ele só aguenta o Galamba por causa da guerra com o Pedro Nuno Santos. O quê?! O que é que isso tem a ver? Tudo. Não percebes nada de futebol, desculpa... de política, desculpa... do PS.

Os comentadores, eufóricos, não encontram mais adjetivos para qualificar as faltas e as falhas. Por eles era tudo expulso. As instituições, tal como a verdade desportiva dos lances mais polémicos em jogos entre os grandes, estão em causa.

Até que alguém pergunta: "Mas isto tudo é por causa das notas do adjunto?". Como quem pergunta a meio do jogo: os nossos são os de amarelo ou os de azul? Quais notas? Da reunião de 16 ou 17. Perdi-me. Não interessa, chiu. Não tirem os olhos do SIS, é lá que a defesa está fraca. Isto vai acabar mal.

"O senhor deputado tem toda a razão: tenho mesmo de verificar a hora exata em que cheguei ao ministério." Gargalhada. Está mesmo entalado. Mas como é que ele não se preparou para isto?

Entretanto, metade da sala já dorme. Quem é que ganhou, perguntaram as crianças no dia seguinte. "Ganhamos nós, mas a guerra ganham eles." Não temos equipa.

Jurista