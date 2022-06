O choque económico da ilegalização do aborto

"Presidente Trump", disse a congressista republicana Mary Miller, "em nome de todos os patriotas MAGA na América, quero agradecer-lhe pela vitória histórica da vida branca no Supremo Tribunal." A vida branca. Porta-vozes de Miller diriam mais tarde que foi uma gralha, que ela queria dizer "direito à vida" e se enganou. Mas há gralhas que valem por mil discursos.

O fim do direito constitucional ao aborto, ditado por uma super-maioria ultra conservadora no Supremo norte-americano, devolve aos estados a decisão de permitir ou abolir o acesso a cuidados de saúde relacionados com o aborto. Não apenas com o aborto como interrupção voluntária de uma gravidez normal, mas também cuidados relacionados com uma gravidez ectópica, um útero septado, uma gravidez não evolutiva, e por aí em diante.

Estados como o Oklahoma banem qualquer procedimento a partir da fertilização de um óvulo. Se a mulher estiver em risco de vida por causa da gravidez, será ilegal ajudá-la. Se a mulher tiver um aborto espontâneo com complicações, poderá ser acusada de homicídio. As repercussões desta reversão, que retira um direito contemplado na lei há 49 anos, são muitas e muito graves. Não apenas na saúde maternal - num país que tem uma taxa elevada de mortes relacionadas com gravidez e parto - mas também na situação sócio-económica das mulheres e a sua busca centenária por igualdade no mercado de trabalho.

Vamos por partes. Os dados do Guttmacher Institute indicam que 49% das mulheres que obtêm um aborto vivem abaixo do limiar da pobreza e 26% estão apenas ligeiramente acima dele. Ou seja, 75% das mulheres que abortam estão em condições económicas muito precárias. A ilegalização do aborto irá afectar sobretudo estas mulheres, que não terão dinheiro para se deslocarem a outro estado em busca do procedimento nem capacidade para tirarem folgas (o país não tem baixa por doença remunerada).

Outro dado importante é que quem procura a interrupção da gravidez com mais frequência são as mulheres de etnias minoritárias (afro-americanas, hispânicas). Não é só por serem aquelas que têm uma situação sócio-económica mais desfavorecida, mas também porque têm menores taxas de seguros de saúde e acesso a contraceptivos, que são bastante mais caros e difíceis de obter que num país como Portugal ou um estado como a Califórnia.

Nos estados que vão banir já o aborto, como o Mississípi, a maioria dos abortos legais até agora eram procurados por afro-americanas (74%, dados Kaiser Family Foundation). A tendência repete-se noutros estados. As mulheres mais afectadas serão as que têm poucos meios económicos e pertencem a minorias desfavorecidas. A ilegalização do aborto serve, como já argumentei várias vezes, para garantir a perpetuação de ciclos de pobreza.

Agora, de forma global, toda a economia sofrerá um impacto negativo. No imediato, empresas que têm escritórios espalhados nos Estados Unidos estão a ver-se na contingência de elaborar um plano de acção para lidar com a disparidade de leis. Marcas como a Patagonia, Apple, Disney, Amazon, Dick"s Sporting Goods, Citigroup, Netflix, Microsoft e muitas outras anunciaram que vão cobrir despesas de viagem para colaboradores que tenham de viajar para outros estados de forma a obterem um aborto.

Num dos ambientes laborais mais apertados da história dos EUA, a retenção de talento vai depender deste tipo de flexibilidade e benefícios. Mas é um cenário dantesco imaginar milhares de empregados todos os anos a tirarem dias e a usarem fundos para fazer algo que devia estar disponível ao pé de casa.

Para as mulheres que não tiverem a sorte de trabalhar numa empresa assim, o futuro é sombrio. As conclusões do Turnaway Study, um dos maiores estudos feitos sobre as consequências de levar a termo gravidezes indesejadas, indicam que as mulheres que são obrigadas a ser mães têm quatro vezes mais índices de pobreza em resultado disso.

Mais: a pesquisa do think tank Third Way indica que há uma "penalização maternal", que reduz o salário de uma mulher em cerca de 4% de cada vez que tem um filho ou adopta uma criança. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que a ilegalização do aborto terá "efeitos muito prejudiciais para a economia e levará as mulheres a retrocederem décadas."

Isto não é um efeito colateral, é por desenho. É esse o intuito: retirar as mulheres da participação laboral, devolver aos homens o domínio sobre o trabalho e a economia, regressar à imagem bíblica da dona de casa devota e à família tradicional.

É por isso que os que são pró-feto são, em simultâneo, contra a licença de maternidade paga, contra subsídios às creches, contra abonos de família e contra ajudas monetárias às mulheres a quem negaram abortos. O seu interesse no bem-estar do bebé e da sua mãe termina no momento do parto. Aí, salve-se quem puder. E quem pode salvar-se é quem já tem uma situação económica estável.

A ilegalização do aborto trará um choque económico profundo - mas não tanto para as "vidas brancas" de que falava Mary Miller.