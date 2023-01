O circo dos horrores

Depois de perder 12 governantes (a última em 26 horas depois de nomeada!) em igual número de meses da maioria absoluta mais absurdamente instável de sempre - não apenas porque conseguida há menos de um ano e numa conjuntura de enorme instabilidade externa, que exige paz num país altamente suscetível ao bater de asas de borboletas vizinhas, mas também por encontrar uma oposição em fanicos -, António Costa sentiu-se na obrigação (de motu próprio ou empurrado por Marcelo) de falar ao país. E o que disse prova que verdadeiramente acredita que é ele que manda e ao resto cabe obedecer e calar.

Ainda antes de convidar e dispensar uma nova secretária de Estado para a Agricultura envolvida em novo caso de justiça, após mais um episódio lamentável no governo que chefia, falou não para justificar o regabofe em que se tornou a sua governação mas para informar-nos da decisão de autonomizar a Habitação num novo ministério. É o que exige a resolução da crise da habitação em Portugal, vinca o primeiro-ministro, apagando da memória coletiva os sete anos consecutivos que já leva de governo (os primeiros seis à boleia das mui solidárias esquerdas radicais) e passando borracha noutros tantos em que conduziu os destinos da maior autarquia do país, com zero resultados para mostrar em seu nome. Ao fim de 15 anos, porém, António Costa acordou chocado num país sem capacidade de albergar a classe média e empenhado em resolver o drama da habitação com um Ministério. A pasta será liderada por quem teve exatamente essas responsabilidades nos últimos anos, sim. Mas agora que a ex-secretária de Estado se fez ministra, tudo vai ser diferente. Garantia de Costa.

Para as infraestruturas, escolheu talvez a pior emenda possível para o soneto incómodo de um Pedro Nuno Santos vazio do seu propósito no pós-geringonça. João Galamba, o quarentão de língua afiada que ofende sem agravo quem se lhe atravessa nas redes sociais, como se nunca tivesse deixado a adolescência, já seria mau agoiro. Mas João Galamba é também o amigo que avisou o antigo primeiro-ministro em julgamento por corrupção da sua prisão iminente. João Galamba é também o responsável político pelos contratos de Sines e da concessão de lítio atualmente sob investigação do Ministério Público - é certo que não é arguido, ao contrário do escolhido do primeiro-ministro para braço direito, que nomeou secretário de Estado Adjunto apesar de acusado de corrupção, afastando-o apenas quando se fez notícia. Como, aliás, aconteceu em todos os outros doze afastamentos do corrente executivo (ou onze, porque não queremos indignar o PM, que ainda há dias sublinhou que "não podemos confundir tudo; houve um secretário de Estado que saiu por razões de saúde"...(sic).

Mas desta vez o primeiro-ministro está satisfeito com a sua seleção, num governo que, de caminho, já ganhou um Ministério e um par de Secretarias de Estado em menos de um ano, somando agora 58 protagonistas. E os novos titulares de pastas não podiam ser melhores. "São pessoas que conhecem bem os meandros da Administração Pública e têm experiência governativa", justifica o PM, como se isso fosse currículo, protegendo-se já, e aos seus novos ministros, da acusação de que não têm mais que mostrar senão as funções desempenhadas em nome do partido, a carreira socialista. E ainda que "são próximos de Pedro Nuno Santos" e "conhecedores das suas políticas", como se seguir os passos de um ministro afastado por sucessivas desautorizações ao chefe do governo fosse desejável.

Não gosta? Aceite, que dói menos.

Incrivelmente, as trapalhadas e números de circo deste governo não têm merecido protesto de monta ao maior partido da oposição. Na ânsia de se descolar e distinguir da restante direita, o PSD não marca uma reação, não dá um passo primeiro, não cerra fileiras contra casos e casinhos inaceitáveis em qualquer democracia desenvolvida. E também se recusa a seguir quem se lhe antecipa. É disso exemplo a incompreensível decisão de se abster na moção de censura da IL ao governo, num momento em que tinha obrigação de tomar posição claramente contra uma governação que envergonha a todos. Sobretudo porque a moção nunca teria como efeito a queda do governo e consequente instabilidade acrescida.

Seguindo como cordeiro a narrativa criada por António Costa para isolar e enfraquecer os vários protagonistas do espetro político da direita, o PSD insiste na demissão do ministro mais relevante para garantir a estabilidade num ano de extrema incerteza e de crise certa, mas proclama a exigência de preservar a estabilidade para justificar a abstenção numa censura que não poderia deitar abaixo o executivo. E assim prossegue um PSD irrelevante, mais focado em lutar contra as direitas que se vão afirmando no seu vazio do que em distanciar-se do "lamaçal" (inspirada expressão de Sebastião Bugalho) da governação socialista.

E segue o circo dos palhaços tristes, porque Costa diz que as demissões no seu governo "não têm consequências na vida dos portugueses" e não há quem se escandalize com a arrogância de tal afirmação. Infelizmente, quem paga o espetáculo somos nós.