O comboio perdido do lítio

Estava agosto de 2021 a chegar ao fim e a Savannah apontava um ano e meio para começar a extrair lítio da Mina do Barroso, num investimento total estimado de 150 milhões de euros que permitiria não apenas garantir matéria-prima para ajudar a retirar da atmosfera 100 milhões de toneladas de emissões de CO2 como redinamizar uma região em declínio.

Quase mil empregos (diretos e indiretos) criados, parte deles muito especializados, teriam potencial para trazer novas famílias e rejuvenescer um município reduzido a 5 mil pessoas, além do potencial gerado na procura de casas, na relocalização de serviços públicos como escolas e unidades de saúde, na capacidade de atração de oferta cultural e turística à região.

A boa notícia é que a avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente chegou finalmente, com luz verde para a exploração do lítio de Boticas. A má é que em vez de demorar um par de meses levou dois anos. E os tempos contam muito nesta equação.

Basta ver que, nestes dois anos, Espanha ganhou três gigafactories - que poderiam ter sido localizadas em Portugal se estivéssemos à frente nesta corrida. O que também daria gás ao processo intermédio de refinação, em que a Galp e a Northvolt querem lançar-se em Setúbal, uma joint venture avaliada em 700 milhões, que permitirá criar mais 1500 postos de trabalho.

Em plena transição energética europeia, fortemente apoiada na eletrificação da economia, Portugal estava em condições, portanto, de assegurar dentro de portas toda a cadeia de valor, alargando o potencial ao país e gerando uma dinâmica capaz de trazer uma mudança estrutural a uma economia de baixo crescimento crónico e cada vez mais exclusivamente dependente do turismo. É bom ter turistas, é bom manter viva e pujante a área dos serviços em Portugal. Mas não basta. Como a experiência não se cansa de nos mostrar, é má política pôr todos os ovos no mesmo cesto.

Da exploração de lítio à refinação e à construção de baterias - e com a linha férrea competente que andamos a discutir há décadas sem que nada aconteça -, Portugal podia abastecer a eletrificação da Europa e transformar-se numa economia de primeira linha. Beneficiando ainda da inovação, da capacidade de atrair outras indústrias, do rejuvenescimento e crescimento demográfico de que tanto precisa, da valorização de competências e salários, da capacidade de atração de talento, recursos e investimento.

Mas enquanto Portugal dormia, o resto da Europa foi avançando. Depois de Salzgitter, na Alemanha, a Volkswagen escolheu Espanha para construir a segunda gigafábrica de baterias para alimentar toda a sua frota de carros - todos elétricos, bem se vê - a partir da região de Valência (começam a laborar, respetivamente, em 2025 e 2026). Em contrapartida, a Autoeuropa, segunda maior exportadora nacional e que ainda nos serve de referência de escala e capacidade para identificar os projetos que gostaríamos de ter no país, não tem modelos em pipeline a partir de 2030.

Das cerca de 40 gigafactories previstas para a Europa até ao final da década - para reduzir a atual dependência das baterias made in China, país que garante hoje dois terços da produção mundial, e aumentar a capacidade europeia para cerca de um terço do total -, há planos para construir zero em Portugal. Zero gigafábricas previstas para o país onde se estima haver as maiores reservas de lítio da Europa e oitavas maiores do mundo (mais de 60 mil toneladas). Zero.

Sem tempo e sem obra, sem planeamento, o governo português tenta agora colar-se ao vizinho, implorando por uma estratégia ibérica para o lítio. Como antes fez com o gás (recorda-se do nado-morto MidCat?) e recentemente insistiu em repetir com o Corredor Verde - que afinal, a existir, será só para o hidrogénio. Uma cooperação transfronteiriça, por oposição a "cada um ter a sua refinaria e a sua fábrica de baterias", diz o primeiro-ministro, fingindo não saber que fala sozinho, porque Espanha já assegurou as infraestruturas e o investimento que Portugal, pelas suas incapacidades crónicas, não poderá agora ambicionar conquistar. Porque passou os últimos anos a olhar para os pés em vez de ver adiante. Porque gastou todas as suas energias a gerir crises internas provocadas por quem devia governar mas anda há anos desgovernado. Porque perdeu o tempo das coisas e parte para a corrida quando os restantes já estão a regressar.

A boa notícia é que - se não inventarmos um leque de novos empecilhos burocráticos ao investimento, penalizações fiscais ao desenvolvimento, barreiras ambientalistas e argumentos demagógico-ideológicos bacocos - Portugal vai poder explorar e vender lítio. A má notícia é que já deixou fugir os fatores multiplicadores de valor acrescentado que poderia capitalizar.