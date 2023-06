O compromisso da União Europeia para fortalecer o setor da cibersegurança

O facto de a tecnologia estar cada dia mais integrada no quotidiano da sociedade deu origem a novas oportunidades, mas também a novos riscos, ameaças e incertezas que influenciam todos os setores de atividade.

Uma vez que as ciberameaças, além de se multiplicarem, estão cada vez mais sofisticadas, a aposta na cibersegurança é cada vez mais crítica para tornar as sociedades mais resilientes e fomentar a confiança das pessoas e organizações na utilização destas tecnologias e no ciberespaço.

Com a evolução das ameaças, consequentemente, o setor da cibersegurança vai desenvolvendo cada vez mais soluções que dão resposta às ameaças. Plataformas como a xMDR da Cipher foram concebidas para ajudar as empresas a proteger a sua pegada digital, utilizando tecnologias de última geração como a IA, machine learning ou modelação do adversário digital. Este tipo de serviços serão um bom complemento ao trabalho do Centro Europeu de Competência em Cibersegurança, cuja abertura foi recentemente anunciada pela União Europeia.

A instalação deste novo Centro, em Bucareste, é um grande marco para o setor, e representa, além de uma evolução para a cibersegurança, um compromisso da União Europeia em lidar com as crescentes ameaças e desafios colocados pelo cibercrime e violações de segurança online. Já em dezembro de 2022, com a nova diretiva de segurança da informação em rede, conhecida como NIS2, a União Europeia fortaleceu o seu compromisso em dar resposta ao aumento dos ciberataques e às suas consequências para as empresas e a indústria. A diretiva estabeleceu novas categorias para classificar as organizações europeias de acordo com a criticidade em termos de cibersegurança do seu setor, do tipo de serviço que oferecem ou da sua dimensão.

Agora, o Centro Europeu de Competência em Cibersegurança será o pilar do setor e funcionará como ponto central para coordenar esforços relacionados com a cibersegurança, promover a colaboração entre os diferentes países e partes interessadas e para melhorar a postura geral de cibersegurança na Europa. A criação deste centro de cibersegurança trará diversas mudanças e benefícios tanto para as pessoas como para as organizações, instituições e empresas. Estes benefícios serão sentidos pela sociedade em geral, tanto a nível físico quanto jurídico.

Este Centro terá um papel crucial no que diz respeito à proteção contra as ciberameaças. Irá contribuir significativamente para o desenvolvimento de estratégias, políticas e estruturas robustas de cibersegurança para proteger infraestruturas críticas, ativos digitais e informações pessoais. Contribuirá para conduzir a uma melhor proteção contra ciberameaças e reduzir o risco de violações de dados e perdas financeiras.

Haverá certamente, ainda, uma maior consciencialização da sociedade para com o tema da cibersegurança. O Centro irá desempenhar um papel fundamental na sensibilização sobre ameaças de cibersegurança e melhores práticas para os indivíduos e organizações, ajudando as pessoas a estar melhor informadas sobre os potenciais riscos e a tomar medidas proativas para protegerem os seus ativos digitais, bem como as suas empresas e organizações. Além disso, uma maior consciencialização para este tema ajudará pessoas, organizações, instituições e empresas a agir da melhor forma aquando de um ciberataque.

A abertura deste novo Centro irá facilitar a colaboração e a partilha de informações entre os vários intervenientes, nomeadamente agências governamentais, autoridades policiais e entidades do setor privado, entre outros. Esta colaboração irá originar uma maior e melhor partilha de informações sobre ameaças, gerar uma resposta mais rápida aos incidentes e medidas de cibersegurança mais eficazes.

Com tudo isto, é esperado ainda um grande desenvolvimento do setor. Destaco o contributo que o novo Centro terá para a investigação e para impulsionar inovação no domínio da cibersegurança, algo crucial na conjuntura em que vivemos. Podemos esperar, por isso, o desenvolvimento de novas tecnologias, metodologias e ferramentas para uma melhor defesa contra as ciberameaças.

Luís Martins, Diretor Geral da Cipher em Portugal