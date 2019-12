O consumo de bacalhau no contexto do setor das Pescas

As importações de bacalhau, nas suas múltiplas apresentações (salgado seco, salgado verde, congelado, filetes, desfiado, etc.), aproximam-se dos 600 milhões de euros anuais, dos quais quase 20% são exportadas, em particular para as comunidades portuguesas, depois de processadas internamente.

O valor da pesca nacional terá correspondido a cerca de 400 milhões de euros nos últimos anos.

Em 2017, as importações de camarões atingiram os 226 milhões de euros, as de salmão os 105 milhões, e as de dourada e robalo os 91 milhões de euros.

Isto no contexto de um valor global de importações de pescado que foi superior a 2 mil milhões de euros, cerca do dobro das exportações realizadas.

Em termos de consumos “per capita” a nível nacional, referentes a 2017, temos o seguinte panorama, devidamente hierarquizado:

Consumo total de produtos da pesca – 54 Kg

Consumo de bacalhau – 22 kg

Consumo de atuns – 3,3 Kg

Pescada – 3,1 kg

Sardinha – 2,4 kg

Chocos/Lulas – 2,4 kg

Carapau – 2,1 Kg

Camarão – 2 g.

etc.

A continuidade do sucesso do bacalhau salgado no setor das pescas nacional e na dieta alimentar dos portugueses radica, por um lado, na sua facilidade de preservação e manuseamento, mas acima de tudo numa tradição enraizada de séculos, quando o acesso dos barcos nacionais aos bancos de pesca de bacalhau nas águas frias do Atlântico Norte (Canadá, Noruega, Gronelândia, Faroé, Islândia, etc.) era livre, não havendo então as atuais interdições associadas às Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de 200 milhas marítimas, criadas no âmbito da ONU na parte final do século passado, tendo mesmo vindo a ser um “negócio de Estado”, e por outro lado, a boa gestão do bacalhau, em grande medida da responsabilidade da Noruega, o que tem permitido assegurar a regularidade dos fluxos comerciais em quantidade, mas também em condições de preço, que tornam o bacalhau altamente concorrente no mercado nacional face a outras espécies de qualidade equivalente.

É que intuitivamente as donas de casa “sabem” que ao pagarem 7, 8, 9 ou 10 euros por um kg de bacalhau salgado seco estão a comprar não um peixe que “mirra” ao ser preparado, mas antes um peixe que já “mirrou” o que tinha a “mirrar” e que se tornou, pelo contrário, num concentrado de peixe que a água se vai encarregar de dilatar.

Note-se que as capturas nacionais de bacalhau representam atualmente menos de 3% do consumo nacional registado e que um bacalhau que sai com 7 kg das águas da Noruega, donde provém 70% do bacalhau que consumimos (20% das capturas mundiais), vai dar origem a um dos nossos bacalhaus salgados secos, mas pesando apenas… 2 kg!!!

António Pinho, economista e autor do livro “O consumo de pescado e a internacionalização do setor das pescas em Portugal”, Editorial Minerva, 2019