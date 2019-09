O contrato de muito (mas já não tão) curta duração: uma pequena grande mudança

Ainda que sem ter vindo a merecer o palco e a fama de outras modificações da lei laboral, merece destaque a alteração que vigora a partir de 01 de outubro deste ano, e que modificou profundamente o regime do contrato de trabalho de muito curta duração.

A possibilidade de celebrar este contrato estava, até agora, limitada às atividades sazonais agrícolas (por exemplo, as vindimas) e à realização de eventos turísticos de duração não superior a 15 dias. Sendo que a lei proibia a celebração de contratos com um mesmo empregador, e num mesmo ano civil, que excedesse a duração máxima (somada) de 70 dias.

Pois agora esta possibilidade passa a existir quanto a qualquer acréscimo excecional e substancial de atividade da empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades, e quando a estrutura permanente da empresa não seja capaz de fazer face a tais eventualidades, desde que de duração não superior a 35 dias (a duração máxima anual de 70 dias mantém-se). As atividades sazonais agrícolas e o turismo passam, doravante, a ser exemplos das situações em que é legítimo recorrer a este tipo de contrato.

Se tivermos em linha de conta que estamos a falar de um tipo de contrato que não tem que ser celebrado por escrito, não é absurdo antecipar que se poderá tornar numa relevante ferramenta de gestão por parte dos Recursos Humanos, para responder “em tempo real” e sem grandes burocracias a efetivas necessidades transitórias de mão-de-obra e, em determinados casos, numa alternativa ao recurso ao trabalho temporário.

Reconhece-se, no fundo, que as necessidades de trabalho não se mantêm constantes ao longo do ano e que casos há em que a “precariedade”, porque inevitável, tem de ser legislativamente reconhecida e consentida.

Não deixa de ser curioso que a mesma lei que eliminou uma parte importante da flexibilidade até agora existente em matéria de tempo de trabalho (suprimindo o banco de horas individual) e que restringiu, de modo muito significativo, o recurso aos contratos a termo de curta, média e longa duração, tenha simultaneamente alargado a possibilidade de recurso aos contratos de muito curta duração, aumentando um pouco o seu “prazo de validade”.

Esta importante mudança, articulada com as alterações ao período experimental, mostram até que ponto a concertação social e o legislador vêm, há décadas, fazendo um esforço titânico por, entre os constrangimentos constitucionais, ir gerindo uma realidade irreverente que, por definição, teima em não caber toda, pacata e obediente, nos desejos de um decreto.

Rui Valente é advogado e sócio da Garrigues