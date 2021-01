O culto da fraqueza

O governo voltou a dar aos portugueses, em particular aos mais jovens, um exemplo absolutamente inacreditável de insensibilidade à cultura de aprendizagem, trabalho, foco e meritocracia. Ao encerrar as escolas, e proibindo a lecionação à distância, está a remeter centenas de milhares de jovens para dias de ócio, cultura de preguiça e adiamento da aprendizagem. Sinais próprios de culturas subdesenvolvidas e de ditaduras marxistas.

Trata-se da vida e da preparação para a vida dos jovens que irão no seu futuro ter de pagar a fatura que os governos socialistas foram ao longo das últimas décadas criando no que respeita aos montantes absurdos de endividamento que o país atingiu. Irresponsabilidade extrema.

Se duvidas houvesse está absolutamente claro que este governo desrespeita os mais fracos, que maior necessidade de acompanhamento e aprendizagem têm. O governo faz constantemente promessas que sabe antecipadamente não ser capaz de cumprir e mentiu redondamente ao prometer entregar computadores a todas as famílias que não tivessem posses para os adquirirem. O governo falha constantemente em dar aos portugueses soluções de crescimento económico, justiça social e uma vez mais empurra o país para ambientes tecnológicos e económicos próprios de século XX. São de uma competência extrema a gerir a mentira e as falsas expectativas - o último de vários exemplos e no que à nomeação do procurador europeu diz respeito envergonha-nos a todos em termos internacionais. Vale tudo sem qualquer pudor.

António Costa, que tem funções governativas desde 1995, há muito que ultrapassou o prazo de validade para o bom senso, a necessidade de desenvolvimento e os desafios que o país e a economia enfrentam.

Os indicadores pandémicos em Portugal estão em linha com os indicadores económicos. Somos os piores. Somos os piores porque os destinos do país estão há tempo de mais nas mãos de quem já demonstrou por várias vezes a total incapacidade de gerir o caos, de gerir com foco estratégico, de planear e de dar o exemplo a seguir.

Estamos muito mal entregues. É absolutamente evidente a todos. Esperemos que o Presidente da República assuma intervenção acrescida no próximo mandato e coloque definitivamente ordem nesta aselhice.

CEO do Taguspark e Professor da Escola de Gestão do ISCTE