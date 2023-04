O desastre na beira da estrada

Quando passamos por um desastre temos o instinto de tapar os olhos às crianças, que não resistem a procurar vestígios de sangue e de tragédia. "Não olhem!" - e pressionamos o carro da frente para sairmos dali. É uma tentação humana, infantil, esta de não conseguir desviar o olhar da desgraça, sabendo perfeitamente que depois nos arrependemos. É assim com os desastres, com os filmes de terror ou com a curiosidade em saber o que se passa quando avistamos um aglomerado de gente. O que que se passa ali? Olhamos, abanamos a cabeça desolados ou impressionados e seguimos a nossa vidinha saciados.

O governo do nosso país é isto: um desastre à beira da estrada. Não resistimos a olhar, mas não fazemos nada. Não paramos o carro para ajudar, nem aceleramos para fora dali, deixando que as autoridade e os bombeiros tomem conta da ocorrência e tratem dos feridos. Apenas criamos filas para ver, mandamos uma bocas e seguimos caminho pela estrada esburacada. Chegados ao café, comentamos o assunto, contamos a história, fazemos conjunturas sobre as responsabilidades, mas não passamos de meros espectadores da tragédia.

Portugal é a vítima e os nossos governantes os causadores do acidente. Portugal é o carro que vinha sossegado na sua faixa e levou com o PS em cima em contramão, e com o PR logo de seguida, porque vinha coladinho aos socialistas sem guardar a distância de segurança. E assim ficou esmagado o nosso país.

Desde, pelo menos, Pedrógão que se percebeu que o PS vinha descontrolado e ao volante de um carro transformado, próprio para corridas suicidas, herdado de Sócrates. Sem rumo e sem estratégia, a acelerar nas passadeiras e a ultrapassar nas curvas. Ninguém ligou, encolhemos os ombros, abanámos a cabeça mas seguimos caminho. A pandemia, a tragédia da Marta Temido, os casos de Cabrita, da família César dos Açores não tiraram o sono a ninguém e os carros foram-se desviando para deixar o PS passar. Afinal, a estrada era toda deles. O caos na saúde, na educação, as irregularidades que varreram tantos secretários de Estado de cujos nomes já nem nos lembramos, o encosto à Procuradora-Geral que acabou na berma para não atrapalhar, assim como a nomeação de um ministro do PS para governador do BdP para abrir caminho, não abrandaram a marcha, nem a euforia perigosa desta gente ao volante de um carro assassino. Atravessou-se a anedota do PRR, que não se avista em lado nenhum, as mentiras da TAP e a guinada para a privatização, mais demissões, manobras perigosas com as prestações sociais e com a pornográfica carga fiscal, mas nem um teste do balão se fez aos condutores imparáveis. O PR, sempre coladinho, deixou de fazer sinais de luzes há centenas de quilómetros e aproveitou a estrada aberta para curtir a viagem com o PS. Sem juízo e sem caminho.

E é assim que aqui estamos. Com o Chega a servir de escarradeira do regime - como o cromo que sai do carro a insultar tudo e todos, incluindo a ambulância que está a impedir a passagem - a oposição encolhida com medo de choques frontais, enquanto Santos Silva, Costa, Catarina Mendes, Medina, Galamba assim como o resto dos loucos ao volante se divertem a estoirar carros.

Já nós, eleitores, contribuintes, utentes e estudantes continuamos a fazer aquilo que fizemos durante os 25 anos que se somam de governos do PS dos 47 que se contam desde que existe Democracia: pagamos a gasolina e as reparações do nosso Portugal. E é por isso que das duas uma: ou o PS sai da estrada ou o destino do nosso carrinho é a sucata. De caminho, tapemos os olhos às criancinhas.

Jurista