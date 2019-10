O Dia de compras na net. A nova Black Friday portuguesa?

Hoje comemora-se o Dia de Compras na Internet. Uma iniciativa da Associação da Economia Digital (ACEPI) para promover a confiança no comércio eletrónico em Portugal. Neste dia, um conjunto de players oferecem, durante 24 horas, grandes descontos nas lojas online aderentes. É uma oportunidade para os consumidores e lojistas, mas quantos sabem da existência deste dia e dos benefícios associados? Decerto que as respostas diferem quando perguntamos pela Black Friday, uma iniciativa internacional que já tem uma enorme penetração nacional.

A criação de efemérides que incentivam à compra online é comum nos países desenvolvidos, como é o caso do Alibaba (China) que, em 2007, criou o Singles’ Day (11/11) para impulsionar as vendas online. E que rapidamente se tornou um caso de sucesso no país e fora dele, gerando cerca de 19.1 Mil Milhões de Dólares num só dia.

Black Friday e Singles’ Day são duas iniciativas com um enorme impacto no país de origem e fora dele. Porque não acontece o mesmo com o Dia de Compras na Internet?

As razões podem ser várias: divulgação tardia e escassa, número de players aderentes reduzido e poucas empresas exclusivamente online. Juntando a estes fatores, temos promoções pouco atrativas e diferenciadoras das que são feitas ao longo do ano. Serão estas as razões que justificam a ausência de conhecimento deste dia? São estes pontos que fazem com que a Black Friday seja aguardada como a melhor campanha do ano?

O Dia das Compras na Internet será igualmente esperado quando os ganhos de lojistas e consumidores se tornarem públicos e mediatizados. Os números da 360imprimir são um exemplo positivo de como este dia pode funcionar. Desde 2014 que oferecemos uma das campanhas mais agressivas do ano. No ano transato, por exemplo, este dia teve um aumento de vendas em cerca de 65%, os resultados ficam aquém de uma BlackFriday, mas ainda assim é um dos maiores dias de vendas do ano.

Este ano apostámos mais uma vez forte: oferecendo 50% de desconto a todos os clientes que compram neste dia os nossos produtos e serviços. Desafio os restantes lojistas a fazer o mesmo, utilizem este dia e ofereçam a vossa melhor campanha.

CEO da 360imprimir