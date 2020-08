O dia em que Steve Jobs lhe abriu a porta

Tinha 24 anos e chegara à Pixar há um par de meses. Naquela manhã, fazia o percurso habitual no campus da empresa de animação em Emeryville, uma pequena cidade a meio caminho entre Berkeley e Oakland no norte da Califórnia. Lá ao fundo, vislumbrou o CEO da Pixar, que ia entrar, a notar a sua passada e a esperar por ele, segurando a porta.

Em vez de continuar a andar normalmente, largou numa corrida nervosa porque a imagem do CEO à sua espera na porta era surreal e ele ainda estava bastante longe da entrada. “Quando cheguei estava todo esbaforido. Ele estava-se a rir e disse que eu não precisava de correr”, lembra Afonso Salcedo, um luso-americano que cresceu no Porto e estava ali a cumprir um sonho. “Eu respondi claro que precisava. Você é o Steve Jobs”, diz. “Ele perguntou o meu nome e desde aí nunca mais se esqueceu.”

O momento em que Afonso Salcedo conheceu o visionário por detrás da Apple e da Pixar ficou-lhe gravado na memória, como tudo o que é gigantesco e nos acontece aos 24 anos. “Entrei e estavam todos os executivos da Pixar a ver de quem Steve Jobs estava à espera. Depois viram que era eu. Foi porreiro”, conta. “Ouves aquelas histórias todas sobre o Steve Jobs, tens aquela ideia de que vai ser o fim do mundo.”

E afinal não foi. Nos anos que se seguiram, sempre que Jobs o encontrava lembrava-se dele e fazia-lhe perguntas, queria saber como iam os projectos e o que ele achava da forma como a empresa estava a fazer as coisas. Afonso Salcedo, buscando o auge de uma carreira brilhante na fotografia e animação, assistiu de perto ao poder criativo e persuasivo de um monstro sagrado de Silicon Valley. Saiu da Pixar pouco depois de Jobs morrer, em busca de outras aventuras.

“Sair foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas sendo criativo e sendo artista, uma pessoa está sempre à procura de desafios novos e quando te sentes confortável no teu espaço criativo acabas por não fazer o melhor trabalho que podes”, explica. “Tomar decisões potencialmente arriscadas acaba por obrigar-te a crescer imenso como artista.”

Esta decisão teve a influência de Steve Jobs, mesmo depois de desaparecer. “O Steve Jobs tinha aquela ideia de que tens de estar sempre entusiasmado e motivado para ir trabalhar e a fazer, aprender ou ensinar qualquer coisa nova. E quando alguns desses componentes falhavam durante vários dias que se calhar era a altura de fazer alguma mudança”, lembra. “Esse tipo de filosofia sempre fez parte de mim desde miúdo.” E quando Jobs morreu, com um turbilhão de coisas a acontecer, foi o momento de sair.

Nem toda a gente tem memórias tão profundamente simpáticas de Steve Jobs, cuja reputação era de um patrão com rompantes, capaz de despedir pessoas no elevador. O seu papel na Apple – e a falta que ele faz nela – foi exaustivamente analisado ao longo dos anos, mas o Jobs que aparecia na Pixar era diferente. Mais calmo, mais gentil, respeitador. Parecia outra pessoa. Foi esse Jobs que mudou o curso da história da animação.

Passaram-se 25 anos desde que a Pixar Animation Studios, então liderada por ele, lançou o primeiro filme de animação totalmente feito por computador. Iniciou-se a era do CGI (computer-generated imagery). Foi uma proeza tecnológica só por si, mas o que perdura deste filme lendário é a beleza narrativa e a capacidade de nos transportar de volta para a infância. Ver “Toy Story” hoje clarifica este valor: é um filme que resistiu ao tempo e continua a ter elementos mágicos que captam as várias gerações das famílias. Mais que isso, é um filme que mandou uma pedrada no charco e deu um significado diferente ao conceito de animação.

Imaginem a perseverança e visão que foi preciso ter para tornar “Toy Story” em realidade. Entre o dia em que Steve Jobs pagou 5 milhões de dólares pelo grupo de computação gráfica da LucasFilm e a chegada do primeiro filme aos cinemas passaram 9 anos. Nove. Anos. Pelo caminho, muito dinheiro investido, muitas ideias falhadas. A Pixar foi uma caturrice de Steve Jobs, Edwin Catmull e John Lasseter, que criaram uma empresa como nenhuma outra naquela indústria. Salcedo lembra que por ali andavam artistas de todos os segmentos, desde cerâmica e pintura a fotógrafos e especialistas digitais, e que toda a gente tinha uma palavra a dizer. Eram ouvidos. Eram família.

O campus de Emeryville concebido por Jobs – que decidiu até qual o metal a usar e a cor dos tijolos – tinha um ambiente radicalmente diferente dos cubículos que pululavam nas empresas nos anos noventa. Os espaços eram abertos, inspirados no fervilhar da CalArts, o Instituto de Arte da Califórnia que os fundadores tinham frequentado. A ideia, diz Salcedo, era fomentar a colaboração. Levar as pessoas a esbarrarem umas com as outras. Iniciar aquela faísca de criatividade que podia levá-los mais além.

A Disney, que tinha feito acordos de licenciamento com a Pixar para ajudar a lançar os filmes, percebeu a mina de ouro que o trio tinha criado e comprou a empresa em 2006. De lá para cá, “Toy Story” tornou-se um franchise e surgiram muitos outros. A Pixar tem tantos clássicos que é difícil acreditar que o primeiro filme só foi lançado há 25 anos. E ao mesmo tempo, é incrível que “Toy Story” já tenha 25 anos. Há inovações que se tornam clichés aborrecidos; esta não é uma delas. Algures por aí, haverá sempre um Buzz Lightyear a querer voar para o infinito e mais além.