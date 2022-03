O diabo sempre veio

Não é a ameaça que se esperava, mas a que veio é infinitamente pior do que qualquer monstruosidade que o mais pessimista dos homens poderia alguma vez imaginar.

Primeiro, veio a pandemia - que ainda está longe de resolvida no que respeita a consequências económicas e disrupções nas nossas vidas - fez ruir toda a previsibilidade e interrompeu rotas e linhas de abastecimento, deixando expostas as fragilidades europeias no que respeita à sua independência produtiva, nomeadamente industrial. Ainda nem imaginávamos que a covid podia aqui chegar em força e já em Espanha se alugava aeroportos-fantasma para guardar carros que esperavam os chips chineses para poderem funcionar e ser vendidos. Depois veio o tsunami em pleno, com áreas de atividade inteiras encerradas, negócios condenados à morte ou ao coma, à força da necessidade de sobrevivência humana, perspetivas de futuro arrasadas em pouco mais de um mês.

Depois, chegou a imponderável guerra na Europa, que ainda mal se anunciava o início da recuperação e já provocava novo terramoto, fazendo ruir todas as bases da retoma - e piorar as crises que já se antecipavam. Os preços da eletricidade, do gás e dos combustíveis, que já vinham em escalada acelerada pela ambição de transformação energética europeia - com União e governos membros a desvalorizar dependências energéticas, faltas flagrantes de infraestruturas, prazos e volume de investimento em nome da nobre vontade de ser verde -, dispararam com o cerrar do punho do czar do gás que alimenta o continente. E atrás foi tudo o resto - nada se faz sem energia e as ciclovias não substituem as rotas que os camiões têm de percorrer para levar todo e qualquer produto às prateleiras dos supermercados.

Com mais nós a encurtar a corda que nunca nos saiu do pescoço, pede-se agora ajuda contra o impossível futuro - e é mesmo impossível neste enquadramento, sobretudo para países periféricos e habituados a estender a mão antes de arregaçar as mangas. E a ajuda chegará, mas virá limitada pela reduzida capacidade dos cofres públicos, espartilhados por compromissos assumidos acima das suas possibilidades - e contra isso nem a torneira europeia a jorrar apoios e programas comunitários pode muito.

Foi isto que nos foi dito ontem: sabemos que estão a sofrer, estamos todos no fio da navalha, e queremos ajudar. Mas mais do que isto não faremos - porque quando se rapa o tacho não sobra nada. Exceto, claro, um PIB deficiente para as exigências de crescimento, uma das dívidas mais expressivas da Europa (acima dos 130%) e a necessidade de inverter os fatores para responder aos mínimos exigidos pelos que garantem que as coisas não são infinitamente piores para nós, os eternamente endividados.

Não foi nada como esperávamos, mas parece que o diabo sempre veio...

SOBE & DESCE

SOBE: João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa

O ministro da Defesa, João Cravinho © Gerardo Santos / Global Imagens

Promover a paz, querer pôr fim à guerra obriga a uma defesa sólida, que desincentive abusos e ameaças externas. E ao fim de décadas a União Europeia percebeu-o - da pior forma, por efeito da invasão russa à Ucrânia. "Quando aumenta a insegurança, tem de aumentar o investimento" em Defesa, explicou nesta semana o ainda ministro da pasta, João Gomes Cravinho, em resposta a dúvidas que pusessem em causa a pressão de NATO e União Europeia no sentido de se dar "um salto quântico" no orçamento da Defesa dos países membros. Para Portugal, a meta de 2% do OE significa 4 mil milhões, quase o dobro do atual investimento. Não faltará quem, demagogicamente, rasgue as vestes porque esse dinheiro podia ser aplicado em subsídios, apoios ou a financiar saúde e educação. Sem entender que não há nada se o país - ou a Europa - puder sucumbir a um qualquer ataque.

DESCE: Mariana Mortágua, Deputada do Bloco de Esquerda

Mariana Mortágua, deputada do BE. © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A exigência de exclusividade dos deputados tem motivado ao Bloco de Esquerda múltiplas intervenções e atividade parlamentar. Ainda em janeiro, Pedro Filipe Soares garantia que o BE divulgava possíveis conflitos de interesse dos seus eleitos e garantia que "todos os candidatos e candidatas do Bloco nas próximas eleições vão subscrever um compromisso ético que reforça essa separação dos interesses públicos dos interesses privados". Ainda assim, Mariana Mortágua "não sabia" que não podia acumular o que recebe pelo comentário semanal na SIC com o salário da Assembleia, reforçado por estar em regime de exclusividade. Acreditava a deputada que se enquadraria o comentário político na esfera da "propriedade intelectual". Uma vez denunciada a ilegalidade, Mariana Mortágua tratou de retificar a sua posição no Parlamento. Com o próprio BE - repita-se, que quis e voltou a querer blindar a atividade dos deputados - a recusar "qualquer violação da lei", com o mesmo argumento, e chutando responsabilidades para "o entendimento recentemente alterado pela Comissão de Transparência". Como diz o povo, bem prega Frei Tomás...