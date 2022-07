O digital é o presente e o futuro do recrutamento

Ao longo dos últimos anos, a forma como se recrutam profissionais para as empresas tem vindo a evoluir e a modificar-se, perante as mudanças do mercado e o surgimento de novas necessidades de talento por parte das organizações. E se nestes processos há muito que se notava uma tendência crescente para o digital, a pandemia veio impulsioná-la ainda mais. Hoje em dia, as empresas procuram aplicar estratégias rápidas e eficazes de aquisição de talento, que lhes permitam chegar ao candidato ideal num curto período de tempo, sendo nesse sentido que o online tem-se vindo a mostrar a resposta lógica e adequada a esta necessidade. Isto porque, hoje, as entidades empregadoras já conseguem fazer praticamente tudo de forma digital: desde a divulgação do anúncio à contratação e onboarding do candidato.

No contexto português, embora constituído por Pequenas e Médias empresas, muitas vezes com menos recursos dedicados aos processos de recrutamento, isto não é diferente. As empresas estão cada vez mais familiarizadas com os anúncios online e com a divulgação das suas oportunidades em plataformas digitais o que traz, inclusive, vantagens mais imediatas, tanto para as empresas como para os candidatos. Assim, o facto de os profissionais seguirem estas plataformas à procura de oportunidades e estarem registados em portais de emprego aumenta a hipótese de serem encontrados e contactados pelos recrutadores, facilitando a sua inclusão em novas funções, mas permite-lhes também candidatarem-se a diversas ofertas através de poucos cliques e realizar várias entrevistas num só dia, sem deslocações.

Mas o digital não se fica por aqui: aos anúncios online, juntam-se as entrevistas por videochamada, feiras de emprego virtuais, dias abertos 100% remotos e muito mais, totalmente baseado no digital. Contudo, apesar das diversas vantagens associadas ao recrutamento online, também existem alguns desafios a ser combatidos pelos recrutadores e candidatos. No que diz respeito aos primeiros, no online é por vezes mais desafiante avaliar as soft skills dos profissionais, a sua postura e o match com a cultura da empresa sem qualquer contacto presencial. Já para os candidatos, é uma dificuldade conhecerem o ambiente da empresa sem estarem no local, bem como a sua equipa e o método de trabalho. Neste sentido, cabe às empresas conseguirem transmitir-lhes os seus valores, criando estratégias de employer branding adequadas, com imagens, vídeos, e através dos anúncios apelativos, entre outros exemplos, que sejam cativantes e revelem o que têm a oferecer aos potenciais colaboradores.

Por tudo isto, o digital tornou-se algo incontornável no recrutamento e mostrou-se um facilitador nos seus processos, com os candidatos e os recrutadores a não quererem dar um passo atrás e voltar a um modelo totalmente presencial. Aliás, esta tendência revela-se mesmo além do recrutamento online, sendo que a fase seguinte à entrevista e contratação está também mais alavancada no digital, com cada vez mais empresas a adotarem o trabalho remoto ou híbrido, ao laborarem a partir de diversos pontos do país ou do estrangeiro, com alguns profissionais a nunca terem ido à sede da sua organização.

Perante toda esta análise, só posso mesmo acreditar que o online veio para ficar, sendo que o seu impacto no mercado de trabalho, no que respeita às suas diferentes dimensões, traz possibilidades imensas para o seu presente e o futuro, e sei que negar isso é apenas tentar adiar o inadiável.

Joana Piteira, General Manager do Alerta Emprego