O digital vai potenciar o mercado de renting

Há muitos anos que o mercado de aluguer de viaturas é a espinha dorsal do setor automóvel a nível europeu, sendo um verdadeiro "pioneiro" na utilização e divulgação das novas tendências de mobilidade, quer a nível operacional, quer tecnológico. À semelhança de todo o mercado automóvel, o setor do aluguer de curta duração, que está mais intimamente ligado a um dos setores que mais sofreu com a pandemia, nomeadamente o turismo, enfrenta agora enormes desafios.

A escassez de semicondutores, exacerbada pela crise na Ucrânia, e a interrupção das cadeias de fornecimento globais, tiveram o efeito de desacelerar o ritmo de registo de veículos, levando a uma situação em que a oferta de veículos está abaixo da média. Estes elementos colocam em causa o modelo económico até agora aplicado, que previa aumentar a frota com grande número de viaturas antes do verão e reduzi-la no final do período de ponta. Importa referir que as empresas de aluguer de curta duração, face à quebra da procura durante a pandemia, decidiram reduzir o número de viaturas na sua frota, numa tentativa de reduzir custos num cenário global onde a mobilidade foi reduzida a zero.

Neste contexto difícil, os vários players de aluguer de curta duração têm procurado novas chaves de interpretação do setor e passaram a contar com vários planos operacionais bem estruturados, constituídos por elementos organizacionais, para gerir de forma mais eficaz o seu negócio. A busca por uma gestão mais eficiente dos processos operacionais internos, a fim de reduzir ineficiências e aumentar ao máximo o uso de ativos individuais, tem sido sustentada por uma série de ações complementares. Por exemplo, o aumento da permanência dos veículos na frota, que por vezes são mantidos por um período superior a um ano. Isto leva a novos problemas, típicos do aluguer de longa duração, como a gestão de verificações técnicas e manutenções, onde o cumprimento dos intervalos indicados pelos fabricantes é fundamental, para não reduzir o valor do bem, que é revendido ao fim do ciclo de uso.

Tratam-se de novas questões complexas para as locadoras de curta duração, como a monitorização de veículos, em termos de período e estado de uso, recall de veículos ou indisponibilidade antes dos prazos de manutenção, gestão da manutenção programada, minimizando o tempo gasto na garagem e a reintegração entre os veículos disponíveis para a atividade. A questão do furto, cuja taxa é superior nos alugueres de curta duração, é também mais importante num contexto em que é difícil receber viaturas novas e onde o prejuízo económico direto se soma ao prejuízo indireto, constituído pelo facto de se ficar privado de um ativo comercial crítico. Limitar ao máximo o tempo de inatividade do veículo e preservar o valor do veículo são elementos-chave da rotatividade de aluguer de curto prazo. Além disso, o setor precisa de aumentar cada vez mais a interação com o utilizador para agilizar os processos e melhorar a experiência do cliente, principalmente para as fatias mais jovens. Nesse cenário, a alavancagem digital é um dos fatores determinantes para a competitividade das operadoras de aluguer de curta duração.

A digitalização das frotas permite que os gestores de operações de frota monitorizem e mantenham o valor de seus veículos. Os carros conectados, por exemplo, permitem que os locadores saibam se os veículos estão prontos para recolha, se estão no ponto de recolha previsto e qual é o estado real de uso do veículo. São também particularmente úteis para adotar uma abordagem proativa na manutenção automóvel, permitindo planear as intervenções, permitindo a monitorização dos tempos e duração das intervenções e reduzindo o risco de paragens não planeadas.

A digitalização é crucial mesmo em casos de apropriação indevida ou roubo. Permite, de facto, não apenas monitorizar o veículo, mas também, na presença de sofisticados algoritmos de Inteligência Artificial e Machine Learning, destacar situações de risco em tempo real e enviar alertas quando um uso impróprio ou não autorizado é detetado, como o risco de perda ou dano à propriedade. Os profissionais dos centros operacionais, ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em toda a Europa, intervêm em caso de roubo ou emergência, coordenando a intervenção diretamente com as autoridades policiais. Além disso, soluções digitais como o Key-Less, por exemplo, são ferramentas essenciais para o aluguer automóvel, permitindo que todo o processo de aluguer seja gerido remotamente. A experiência do utilizador é aprimorada pela capacidade de usar o aplicativo para reservar, abrir e fechar o veículo, bem como a capacidade de ter melhorias adicionais ao seu alcance, como o aumento da quilometragem. A digitalização também apresenta vantagens para o locatário, que pode gerir o processo de Check-in e Check-out do carro com mais eficiência, verificando o nível de combustível, os quilómetros realizados e tendo relatórios sobre possíveis acidentes.

Tiago Elias, Country Manager Targa Telematics