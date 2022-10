O dilema da moda rápida em tempos de crise

Vestidos de noite por 15 euros, calças de treino por 9 e tops básicos por 7 euros. É fácil entender o apelo da moda rápida da Shein, a gigante chinesa com preços incrivelmente baixos que vende para todo o mundo. Auxiliada por bloggers e influenciadores de moda, a marca ascendeu ao topo do retalho online combinando preços baixos com modelos apelativos, sempre em cima das tendências do momento.

E esse é um dos problemas na outra face da moeda: o império de moda rápida encabeçado pela Shein é tóxico para o ambiente, baseia-se em exploração laboral, e está a piorar o catastrófico desperdício têxtil da última década.

Isso mesmo ficou patente num novo documentário intitulado "Untold: Inside the Shein Machine", do canal britânico Channel 4, que denuncia práticas chocantes de abuso laboral dentro da empresa. Os cineastas filmaram de forma incógnita nas fábricas de roupa da Shein e descobriram que os funcionários trabalham turnos de até 18 horas recebendo 3 cêntimos por cada peça de roupa. E com apenas um dia de folga por mês.

Depois há o impacto ambiental. A moda rápida não prima pela qualidade e há um estudo de 2021 que aponta para o uso de químicos nocivos para os humanos em muitas peças de roupa, incluindo as desenhadas para crianças. Muitas dessas peças acabam em aterros pouco tempo depois de adquiridas e usadas, o que é duplamente preocupante - não só contêm substâncias nocivas como pioram o problema do desperdício global.

A Shein não criou este problema, mas está a torná-lo muito pior. O site da marca introduz milhares de novos produtos diariamente e estima-se que produza cerca de 10 mil peças de roupa por dia. É uma escala que nem a Zara, Primark ou H&M conseguem imaginar.

Com este documentário britânico a chamar a atenção para os problemas da gigante de moda rápida, a Shein reagiu com a mesma velocidade com que introduz novos designs: apresentou uma plataforma de revenda para que os consumidores possam vender os seus itens usados a outros em vez de os deitarem fora. Chama-se Shein Exchange e os detalhes podem ser lidos aqui. Muitos activistas ambientais mostraram-se cépticos, mas suponho que seja melhor que nada.

É sabido que a moda em segunda mão ganhou enorme destaque nos últimos anos, com plataformas tipo Poshmark, ThredUp e RealReal, Vinted, Vestiaire Collective ou Thrilling. Os benefícios da "moda circular" pareceram ganhar muitos adeptos numa geração mais eco-consciente, que exige maior responsabilidade social das empresas.

Mas boas intenções em tempos de crise são apanágio de poucos. Com a inflação a subir, os juros em escalada, os custos da energia a bater recordes e a ameaça de uma severa recessão, é difícil dizer às pessoas que paguem mais para vestir os filhos quando o orçamento não estica. A Shein oferece peças interessantes por preços estupidamente baixos, e para muitos é só isso que interessa.

O dilema é complicado de resolver. A globalização permitiu o acesso a produtos de consumo com preços mais baixos, usando escalas sem precedentes. O retalho online permite que uma empresa venda para todo o mundo sem ter de sair do seu mercado doméstico e muitas vezes sem aderir às regras (laborais ou outras) dos mercados-alvo. Como é que se mete este génio de volta na lâmpada? Como é que se abordam os efeitos nocivos da moda rápida sem prejudicar aqueles que mais precisam dela? E como é que se resolvem as disparidades laborais em país alheio, quando Europa e Estados Unidos nem a própria casa têm bem arrumada?

Ainda assim, o problema da moda rápida vai ter de ser endereçado, porque os seus impactos são globais. O que não se pode perder de vista é que responsabilidade é das empresas e dos reguladores, não de quem procura pechinchas. Ajam em conformidade.