O dinheiro dos outros

Alguém que não presta atenção às consequências de suas ações merece ser punido da mesma forma que alguém que age com intenção deliberada? Como escrevi na semana passada, a responsabilização é uma parte decisiva de tudo o que interfere na esfera pública. As eleições são o momento capital deste processo. No fim dos mandatos - ou antes, se houver uma crise profunda que antecipe o escrutínio -, os eleitores avaliam genericamente a ação do governo. Decidem se o partido e os líderes devem continuar, se têm de coligar-se para formar uma maioria ou se o melhor mesmo é trocar o elenco e mudar de ares.

O sistema é bom e funciona razoavelmente bem, mas penso que esta responsabilização tem de ganhar mais expressão entre os períodos eleitorais. Um governo pode estar absolutamente convencido de que nacionalizar uma empresa e injetar-lhe centenas de milhões de euros de dinheiro dos contribuintes - repito: não há dinheiro do governo, há dinheiro nosso, dinheiro das pessoas - pode ser a melhor solução naquele momento. No entanto, meses depois começa a ficar claro para todos que a escolha política revelou-se não apenas muitíssimo dispendiosa, mas totalmente errada do ponto de vista do interesse da economia nacional e dos portugueses.

O que deve acontecer nestas circunstâncias em que o prejuízo é grave ou até gravíssimo? O que temos hoje é algum saudável debate político a que se junta, no entanto, uma enorme dose de ruído que se prolonga anos e anos até chegarmos àquele ponto em que as pessoas já quase não querem saber da substância do assunto - consomem apenas os fait-divers -, e apenas os políticos e quem trabalha nesta área parece querer estar envolvido no tema. A TAP é um caso que salta à vista; a Efacec, embora de outra dimensão, é outro, mas há mais assuntos que não envolvem renacionalizações e que também geram perdas e problemas que afetam gravemente comunidades locais ou até o país inteiro.

Além da responsabilidade política, há a responsabilidade penal, que só deve ser acionada quando, de facto, estão em causa consequências que assumem esta dimensão criminal. Se for esse o caso, o tema deve avançar através das instituições apropriadas, mas é fundamental não cometer o erro capital de judicializar a política. Esta separação de áreas é absolutamente fundamental para o bom funcionamento da democracia. A famosa república dos juízes em Itália procurou dar resposta a um problema grave e endémico no país, a corrupção, mas acabou por envenenar a política e a própria justiça.

Chego, então, onde pretendo: governar, tenho-o dito e escrito, é muito difícil, a complexidade é enorme, e é por isso mesmo que me espanta - e até aterroriza - que os governos tomem decisões que impactam fortemente nas nossas vidas sem a devida preparação e sem o devido envolvimento de quem pode colaborar no processo de formação da decisão. São vários os exemplos que eu posso dar: a famosa Agenda do Trabalho Digno não é mais do que uma decisão unilateral do PS, com o governo atrás dos arbustos, que cria sérios embaraços aos trabalhadores e às empresas.

Foi uma decisão tomada sem conversar com a CIP e com os outros parceiros sociais, numa espécie de cegueira ideológica que já está a ter custos e mais terá. Após um acordo escrito, assinado com o governo, que estabelece um aumento dos salários de quase 20% em quatro anos, com um referencial de 5,1% em 2023, a decisão de aumentar, por portaria, note-se!, os salários em 8,1% no setor privado - e não no público...- e ainda mais com efeitos retroativos, parece-me um exemplo de má governação não apenas pela substância da questão mas também por minar o clima de confiança que deve existir entre parceiros sociais com boa fé negocial!

Ora bem, isto é inaceitável, até porque a lista de desastres é longa. O que fazer, então? A ideia é simples: negociar, falar e envolver sempre quem também sabe dos temas que estão sobre a mesa e é diretamente atingido por eles. A decisão final será obviamente do governo, como não podia deixar de ser, mas o processo tem de ser inclusivo. As intenções iniciais até podem ser as melhores, mas de boas intenções com péssimos resultados está o inferno cada vez mais cheio. O erro é barato apenas para quem toma decisões com o dinheiro dos outros.

Armindo Monteiro, presidente da CIP