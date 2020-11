O discurso de Trump e nós

06.11.2020

Como alguns portugueses e europeus, nos últimos dias e sempre que pude, segui as eleições americanas quase por exclusivo pela CNN. Mesmo antes, tal não me impediu de há pouco mais de uma semana, pouco depois do debate entre Biden e Trump, ter considerado que as sondagens descuravam alguns fatores e que a folga que davam ao partido democrata podia ser manifestamente exagerada. Tanto lá como cá em Portugal, a maioria das análises também me pareciam bastante ao lado, obedecendo mais à vontade dos próprios do que à realidade. Quando muitos o consideraram um empate, escrevi que Trump tinha estado manifestamente melhor do que Joe Biden no segundo debate. Empolgado pela prestação, parece que o candidato republicano agregou bastantes votos de indecisos na última semana. Eventualmente, os comícios desfasados de quaisquer cuidados pela atual pandemia e a sua inegável qualidade de showman surtiram efeito. Mas é perigoso chamá-lo uma espécie de con artist quando ao fim de quatro anos e com tudo aquilo que se sabe, mais de 70 milhões americanos votaram nele. Seja como for, ao momento que escrevo, a vitória de Biden parece praticamente certa e há mais de 48 horas que o ainda presidente, revela o desespero de o ter entendido, tal como resto do mundo.

Foi por isso que ontem, sem quaisquer evidências concretas, procurou deslegitimar as eleições. Num discurso perigoso e falacioso do princípio ao fim perante o país, perante o mundo, procurando levar uma parte dos americanos para a lama com ele, não deveria surpreender quem quer que fosse. Foi previsível e exatamente o que se poderia esperar de alguém que nos últimos quatro anos quis despedaçar a qualquer oportunidade as normas e a democracia no país em benefício próprio. Fez o mesmo do partido republicano. Será que sem a iminência do poder da casa branca e a mais que previsível longa, mas inócua alegação jurídica em muito daquilo que já contesta e continuará a contestar, o partido estará com ele sem reservas? A julgar pela reação das televisões americanas, parece que não. Mesmo as mais dedicadas ao trumpismo.

Fora do espetro desses polos opostos da Fox News e CNBC que representam bem os dois extremos do extremo do atual eleitorado americano, é imperativo compreender a linha da CNN nos últimos anos. Ao contrário do que dizem alguns em Portugal como Pedro Santana Lopes, teria sido um péssimo serviço ao jornalismo se a estação estivesse refém de qualquer neutralidade com Trump. E ainda pior ao legado do canal nos EUA e no mundo. Não é uma questão de democratas ou republicanos e isso ontem, para quem estivesse atento, ficou claro, uma vez mais com a sua intervenção. A própria reação do Twitter e Facebook, naquela que foi a medida mais relevante em defesa da democracia e do estado de direito por parte das redes sociais nos últimos tempos, atesta-o. Trump, tal como o seu filho, viram a maioria das suas últimas vinte publicações banidas nas últimas 48 horas, exatamente por serem todas falsas. Um espelho dos últimos quatro anos.

Apesar de se ter assistido a uma cobertura eleitoral objetiva com democratas e republicanos em estúdio, a CNN na sua base nunca deixou de manifestar a sua preferência declarada por Biden. O Washington Post e as inglesas The Economist e o Financial Times entre muitas outras de qualidade superior e que estão longe de ser publicações declaradamente pró partido democrata americano, também o fizeram. Umas de forma menos pública até às semanas que antecederam as eleições, mas que já o refletiam nos seus editoriais há muito.

Todas, perceberam algo de essencial: antes da neutralidade, está a defesa da democracia. Com a democracia, está o jornalismo.

Talvez em Portugal, onde apesar de tudo, a televisão não tem o mesmo peso (ainda bem), um eventual apelo pela isenção jornalística nas principais televisões acabe por ser fatal.

Já estou a imaginar tudo. Num estúdio de informação, perto de si: um representante do Chega de André Ventura, uma alucinada Qanon e finalmente, uma excelentíssima Doutora dos médicos pela verdade (alternativa).

Aí, será tempo de respirar fundo e dizer: We will always have CNN.

* Consultor de Comunicação e Analista Político