O eleitor enquanto politólogo

A reprovação do Orçamento de Estado, e o cenário de eleições daí decorrente, tem dado (mais) espaço para os comentadores encartados tecerem as suas elucubrações. Mais à direta ou mais à esquerda, tanto faz, a maioria recusa qualquer solução ao centro. A clarificação, dizem, é necessária. O "centrão" não deixou boas memórias (como se não tivesse sido uma solução mais do que episódica!). Ao diminuir o escrutínio, estimularia o clientelismo e facilitaria a corrupção, acrescentam, permitindo que as soluções extremistas medrem. Com exceção deste último, nenhum dos outros argumentos me parecem convincentes e, mesmo este, reflete, sobretudo, a incapacidade dos sucessivos governos darem condições adequadas aos órgãos de fiscalização ou reestruturarem a administração pública, reforçando competências, independência e transparência.

Não sendo politólogo, arrisco-me, ainda assim, a dizer que me parece pouco provável que das eleições saia uma maioria absoluta do PS ou do PSD (seja qual for a liderança e mesmo que coligado com um CDS para quem ser "partido do táxi" já é ambicioso). Como é regra, o povo português terá votado, esmagadoramente nos partidos moderados por ver neles as melhores soluções para o país. Admito que uma solução de governo de bloco central seja, não só difícil, mas limitativa do debate e da mobilização política. Já a alternativa de um governo do partido mais votado, suportado num acordo parlamentar que incidisse sobre áreas críticas do serviço público (saúde, educação, justiça, administração pública) e dando a devida prioridade à ação climática e ao combate à pobreza, seria, quanto a mim, possível e desejável. O perigo do extremismo populista existe, mas combate-se não promovendo soluções instáveis que redundam numa espiral interminável de cedências, como o PS tardou a perceber, mas com políticas concretas que ataquem alguns dos problemas que lhes dão espaço e com pedagogia e informação e, sobretudo, crescimento.

Este libelo será simplista e ingénuo, tenho a sensação, porém, de que não estou sozinho.

Alberto Castro, economista e professor universitário