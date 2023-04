"O elevador social está avariado. Por favor, mantenha-se pobre por várias gerações", assim contava Gonçalo M. Tavares, um dos melhores escritores portugueses contemporâneos, num dos seus Grafitti de Jonathan publicado no JN. Uma constatação, juntando o provocatório ao absurdo, sendo certo que, mesmo com o elevador a funcionar, se a entrada a quem dele poderia beneficiar for impedida, o resultado é o mesmo (e o apelo ao conformismo faria, ainda, mais sentido nesse caso).

A educação é considerada o elevador social por excelência: mesmo se o retorno do investimento em educação tem, entre nós, diminuído, os titulares de graus superiores continuam a beneficiar de um salário médio que remunera o custo da educação bem acima da generalidade das eventuais aplicações alternativas, a que acresce a facilidade na obtenção de emprego e períodos de desemprego mais curtos.

Múltiplos estudos têm demonstrado existir uma forte relação positiva entre as habilitações dos progenitores e o desempenho dos filhos, o mesmo se passando com o respetivo nível de rendimento. Nos cursos mais exigentes das universidades estatais, por exemplo, são raros os beneficiários de apoio social escolar (cujo valor, aliás, roça a indigência).

A medida do governo de abrir vagas adicionais, destinadas a candidatos elegíveis para os referidos apoios, foi saudada por todos, tirando um ou outro fundamentalista da meritocracia (a quem faria bem a leitura de "A Tirania do Mérito - O que Aconteceu ao Bem Comum?", do insuspeito Michael J. Sandel). É um passo, pequeno embora, no sentido certo. Para que não se transforme num presente envenenado, devia ser complementado por um reforço das bolsas e, sobretudo, por um acompanhamento dos alunos para perceber as suas dificuldades, seja na aprendizagem, seja no próprio quotidiano (deslocações, alimentação, inserção social, etc.).

O mérito da medida não faz, porém, esquecer o essencial: os passageiros do elevador social devem ser alimentados desde pequeninos. E, aí, está quase tudo por fazer! É que, como diz a canção, de pequenino se torce o destino.

Alberto Castro, economista e professor universitário