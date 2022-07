O erro de cálculo de Elon Musk

Não sei a partir de que milhão os ultra-ricos perdem a noção das regras, mas sei que é muito mais difícil fazê-as cumprir quanto entram no top de bilionários da Forbes. E Elon Musk, o bilionário mercurial, está sentado no topo.

Montado numa carreira empresarial brilhante, que inclui a fundação do PayPal, da SpaceX e da Tesla, Musk tornou-se numa espécie de cavaleiro andante dos machos alfa de negócios. Tem um historial de incumprimento - desde infrações aos regulamentos de mercado da SEC ao desrespeito pelas regras laborais no início da pandemia - e um aparente desprezo pela suas consequências. É o homem mais rico do mundo, 227,5 mil milhões de dólares à data de ontem. Os advogados que cuidem dos problemas e não o chateiem.

Mas tal como o cântaro proverbial que tantas vezes vai à fonte que um dia se parte, a embrulhada em que Elon Musk se enfiou por causa do Twitter talvez seja a gota de água.

O empresário tinha decidido comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares em Abril, a um preço de 54,20 dólares por acção. Era uma proposta irrecusável pelo conselho de administração, dado o valor premium que estava a ser colocado em cima dos títulos da rede social. O processo foi muito rápido - coisa de semanas - e o acordo assinado incluía termos muito claros e apertados do ponto de vista legal.

Percebia-se que o racional da compra era mais político que financeiro, porque o Twitter não valia tanto e tem uma dificuldade crónica de dar lucros. Musk disse que iria restituir a conta de Donald Trump e atirou umas ideias perigosas sobre o levantamento de restrições ao discurso extremista, o que assustou os grandes anunciantes. As contratações para a rede social foram congeladas. Temeu-se um êxodo de executivos e funcionários. E a alavancagem financeira que seria necessária para completar o negócio, aliada ao mau momento do mercado e às dúvidas sobre a capacidade de Musk de ser um CEO efectivo de três grandes empresas em simultâneo ensombrou as perspectivas.

Há semanas que se dizia que ele iria tentar sair do acordo, que já lhe tinha passado a gana de ser dono da rede social. Que instruiria os seus advogados a arranjarem uma via de saída legal. E foi isso que acabou por acontecer: Musk cancelou a compra alegando que o Twitter não forneceu informações suficientes e exactas sobre o número de bots/contas falsas que existem na rede social.

Ora, esta alegação de incumprimento dificilmente colará em tribunal, para onde o caso vai agora porque o Twitter não tem outra opção.

Vejamos: esta aquisição não foi algo que o Twitter procurou. A excentricidade de Musk, os disparates que publica na sua conta e o seu histórico de volatilidade tornavam claro que este não era o comprador que a rede social quereria. Mas perante uma oferta tão elevada e o claro benefício aos investidores, o conselho de administração do Twitter percebeu que seria seu dever fiduciário aceitar o negócio. Fê-lo com um acordo bem estruturado legalmente.

Ambos entraram no negócio sabendo ao que iam. Musk quer agora fazer-nos acreditar que assinou antes de fazer uma análise minuciosa - o que nos EUA se chama de "due diligence" - à situação financeira da empresa, da sua audiência e das perspectivas de rentabilidade futura?

O Twitter não tem outra opção senão ir para tribunal e pedir que o acordo seja cumprido, porque as regras num estado de direito e numa economia estruturada não são à vontade do freguês. O não cumprimento deste contrato causa danos ao Twitter; na sua reputação, no seu valor de mercado e na capacidade de reter e contratar talento.

Musk pode estar aqui a olhar para uma catástrofe legal. O tribunal poderá não o obrigar a adquirir o Twitter, mas é possível que ordene o pagamento da diferença entre 54,20 dólares por acção e a cotação daquele momento (está a 33,10 agora). Ou seja, milhares de milhões de dólares. Musk poderá ter de pagar milhares de milhões e não adquirir absolutamente nada.

A resposta de Musk à intenção do Twitter de entrar por vias legais foi um meme em que aparece a rir às gargalhadas, sugerindo que fase de "discovery" - em que ambas as partes têm de apresentar documentação minuciosa e exaustiva - será prejudicial à rede social.

Penso que esse riso é nervoso miudinho. Porque estas "descobertas" serão brutais, sim, mas não para o Twitter.