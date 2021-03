O Estado cego que dá e tira

Preços impraticáveis, porque abaixo até do mínimo custo possível, concorrência desleal e volume incomparável são queixas recorrentes de quem tem de concorrer com produtos chineses no mercado. Normalmente, os Estados europeus lutam contra essa desigualdade, protegem os seus negócios e indústrias e também o consumidor - abaixo de determinado nível de preço, dificilmente a qualidade é garantida. O que há de curioso - e lamentável - no caso que aqui faz manchete é que é o próprio Estado (o português) que está a empurrar-nos para o abismo.

Privilegiando como fator distintivo vencedor o preço, os concursos públicos para compra de máscaras e equipamento de proteção para os serviços de saúde, assistência ou atendimento não têm lugar para o que aqui se faz. Mesmo que garanta parâmetros de qualidade que os mais baratos não podem assegurar. Mesmo até que tenha sido o próprio Estado a financiar essas novas indústrias ou as transformações das existentes num momento de zero atividade e de todas as necessidades.

O Estado deu dinheiro para que se produzisse máscaras em Portugal e se assegurasse que o fornecimento não faltava. As empresas arregaçaram mangas, equiparam indústrias, construíram toda a cadeia de valor para ter a certeza de que nada falharia, converteram e contrataram pessoal. E o Estado, em vez de alimentar a nova indústria e o emprego criado, vira-se de costas mal lhe acenam com a cenoura dos cêntimos poupados no produto chinês de baixíssimo custo - sem sequer questionar em que condições foi feito...

É o pior que há num Estado: paternalista quanto baste para subsidiar sem grande critério qualquer um que venha pedir ajuda sem garantias de que precisa ou vai usar bem o dinheiro. Incapaz de valorizar o talento e a qualidade - sobretudo nacionais. E sempre a correr para a loja do chinês para poupar uns trocos - não por ser austero, mas porque não sabe fazer contas a médio e longo prazo ou ver em mais do que uma dimensão.