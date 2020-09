O estado do mundo financeiro no cenário pós Covid-19

Emmanuel Jurczenko é diretor de Pós-Graduação e Professor de Finanças do Glion Institute of Higher Education e analisa aqui o mundo financeiro e as soluções possíveis para o cenário pós Covid-19.

A economia mundial tem sido fortemente afetada por estes tempos de grandes desafioss devido à pandemia COVID-19 e a sua recuperação não está a ser tão rápida como previsto. As previsões iniciais de crescimento pós-bloqueio foram ajustadas para este e para o próximo ano, uma vez que a recuperação do crescimento abrandou e estabilizou desde maio/início de junho. No entanto, a inflação continua a ser moderada a curto prazo, mas pode prever-se um aumento para 2021.

Recuperação pós-Covid

Levará tempo para que as economias mundiais recuperem para níveis pré-coronavírus. De acordo com os analistas da Amundi, as economias precisam de pelo menos vários trimestres para voltar à normalidade, à exceção da China, que deverá recuperar até ao final deste ano (ver gráfico abaixo). Com base em alguns dados recentes, tem-se observado uma recuperação gradual nos sectores dos serviços e da produção chinesas.

Apesar dos primeiros levantamentos do bloqueio, a pandemia tem sido mais destrutiva do que o esperado. As principais economias, como os EUA, registaram um decréscimo do PIB de 32,9% no segundo trimestre. Da mesma forma, o Reino Unido também sofreu uma queda de 20%, e a Austrália entrou oficialmente em recessão no mesmo período.

Para 2020, prevê-se uma queda do PIB mundial entre 2,9% e 4,2% com base na Amundi Research, a mais profunda recessão desde a Segunda Guerra Mundial, segundo o Banco Mundial. “Os danos causados por qualquer recessão tendem a ser rápidos, enquanto o processo de cura muitas vezes leva anos”, afirmou Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors.

Inflação VS Deflação

As previsões sobre a inflação são mistas. Alguns especialistas projetam uma inflação baixa devido à queda dos preços do petróleo e à queda dos preços das matérias-primas, e ao elevado nível de desemprego, enquanto outros antecipam a inflação devido aos elevados défices orçamentais e às ações dos bancos centrais.

Uma das principais razões que conduzem a uma inflação elevada é o rácio dívida/PIB. A pandemia exigiu um elevado nível de despesas fiscais e, com a segunda vaga, a despesa poderá aumentar ainda mais para a redução de catástrofes, levando a um maior défice para este ano e para o próximo ano também.

No entanto, a deflação é a principal preocupação, uma vez que resulta da fraca procura, do baixo investimento e da poupança preventiva. Por exemplo, a Reserva Federal alterou o seu objetivo de inflação de uma meta fixa de 2% para uma média de 2%, enquanto tenta impulsionar a recuperação da economia dos EUA, reduzindo o desemprego, as taxas de juro dos bancos e promovendo o crescimento.

Mercados Financeiros VS Economia Real

Existe um fosso perigoso entre os mercados financeiros e a economia real. Nos EUA, na sequência da incerteza criada pela pandemia, a maioria dos investidores tem vindo a investir ainda mais em algumas empresas tecnológicas como a Amazon, a Apple, o Facebook, a Microsoft e a Alphabet, que são um quinto do índice S&P 500. Estes investimentos conduzem a um aumento dos preços das ações, ainda mais elevado do que antes, o que implica que a economia está a correr bem e está de volta à normalidade. No entanto, não reflete a economia real onde 90% da economia está a trabalhar abaixo do nível normal, à medida que muitas pequenas empresas lutam para sobreviver.

A economia global não está a correr tão bem como estava previsto, mas vai recuperar gradualmente da pandemia. De acordo com muitos especialistas, a recuperação não seguirá uma forma de V, mas levará anos para voltar ao que estava.

A fim de ajudar na recuperação da economia global, o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, afirmou que os líderes devem continuar a apoiar as pessoas o máximo possível, a requalificar os trabalhadores mais vulneráveis e não a encurtar as cadeias de valor globais. Estas três ações irão proteger a vida das pessoas, evitarão o descontentamento e a pressão política e vão apoiar o comércio global que mantém as empresas na máxima eficiência. A Sommet Education, líder na formação em Gestão Hoteleira, lançou um Desafio ao setor da Hotelaria em parceria com a Organização Mundial do Turismo para apoiar os talentos do futuro na indústria hoteleira, oferecendo 30 bolsas de estudo nas suas três escolas, Glion Institute of Higher Education, Les Roches e Ecole Ducasse.

Embora muitas indústrias tenham sido fortemente afetadas pela situação das companhias aéreas, das viagens e do turismo e do comércio a retalho, outras indústrias como a saúde e a farmacêutica, os seguros e as telecomunicações não foram afetadas, uma vez que se tornaram ainda mais críticas durante este período. Além disso, as mudanças causadas pela desaceleração económica também proporcionaram oportunidades para que as start-ups emergissem em várias indústrias, como a indústria dos jogos, os cuidados com a pele, a aptidão e a saúde, onde o interesse dos consumidores aumentou drasticamente.

É importante não só encarar esta pandemia como uma causa para a desaceleração económica, mas também como uma oportunidade para novas empresas se concretizarem e para que as empresas existentes se aperfeiçoem e inovem para se tornarem ainda melhores.