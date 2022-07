O estado estacionário na economia portuguesa, parte III

Os finais felizes só acontecem nos contos de fadas e isto nem é um conto nem leva fadas.

Gostaria de estar a escrever o epílogo desta trilogia de artigos com uma visão otimista sobre o futuro.

Gostaria de vos dizer que o crescimento económico é uma inevitabilidade e que os últimos 20 anos foram apenas um soluço no desenvolvimento secular português.

Gostaria, mas estaria a mentir-vos.

De facto, e considerando aquilo que é a nossa realidade atual, Portugal não tem condições para garantir a médio/longo prazo uma taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) per capita que garanta a convergência real com os restantes países da Zona Euro.

Ora, apesar do facto de Portugal poder apresentar uma maior produtividade marginal do fator capital, face aos seus concorrentes europeus, o qual é referido na parte I e II deste artigo, numa primeira análise e em virtude da sua menor acumulação per capita e tomando em consideração a lei dos rendimentos marginais decrescentes, o nosso país tem um conjunto de fatores institucionais que colocam em causa qualquer semblante de atração de capital e, por conseguinte, de mão-de-obra qualificada para a sua economia.

Estes fatores institucionais reportam-se, no fundo, ao mesmo determinante: temos um Estado quase-Leviatã.

O Estado Leviatã, como Hobbes referiu na sua obra com o mesmo nome, é descrito como uma tipologia de Estado hipotética na qual este alcança uma dimensão tão significativa que se torna impossível a qualquer agente económico sair da sua esfera de influência.

Posto isto, é notório como, hoje em dia, é cada vez mais difícil diminuir a esfera da influência do Estado português nas demais vertentes da nossa economia. Por outro lado, assistimos, impávidos e serenos, ao Estado chamar para si domínios, matérias e questões para as quais até há poucos anos os cidadãos portugueses eram unicamente responsáveis.

Por conseguinte, e em face do exposto, observamos então um cada vez maior peso do Estado no PIB real português, sendo o aumento da carga fiscal já uma característica secular das séries temporais macroeconómicas portuguesas, o que é crucial para alimentar o "Leviatã" que o Estado português cada vez mais se assemelha.

Assim, e numa perspetiva já keynesiana da economia, este aumento do peso do Estado leva inevitavelmente a um crowding-out da iniciativa privada, afastando empreendedores, empresas e I&D e levando à absorção de uma cada vez maior proporção do fator trabalho da economia pelo Estado, limitando então as possibilidades de crescimento da economia num único agente e na sua respetiva atuação - o Estado - processo este autoalimentado ano após ano.

Em jeito de resumo, Portugal tem-se então transformado cada vez mais numa economia fechada aos grandes desenvolvimentos económicos mundiais, assumindo, na melhor das hipóteses, uma posição de economia de catching-up permanente, agravando os variados atrasos estruturais macroeconómicos nacionais que já advêm do século XVIII face aos seus demais parceiros económicos europeus.

E, portanto, esta economia cada vez mais fechada ou, melhor dizendo, este sistema cada vez mais fechado levará a uma aplicação analógica da conhecida 2.ª Lei da Termodinâmica: num sistema fechado, a entropia só tenderá a crescer. Entropia essa que manifestamente já é verificável em diversas áreas da nossa vida que antes tomávamos por garantido, e cuja tendência se irá agravar com o tempo devido à falta de contributos económicos externos relevantes para a nossa economia.

Desta forma, assistimos à instalação de um círculo vicioso: (1) economia fechada aos grandes desenvolvimentos económicos → (2) aumento da entropia → (3) sistemas públicos entram em colapso → (4) Estado adquire maior dimensão → (1) economia fecha-se ainda mais aos grandes desenvolvimentos económicos → (2) aumento da entropia → e assim sucessivamente.

Portanto, o que restará então a Portugal? Aguardar pelo inevitável e:

ver países, que outrora eram considerados mais pobres e relativamente aos quais Portugal era recetor líquido de imigrantes, tornarem-se mais prósperos;

aceitar o que seria impensável há uns meros anos: sermos o país com o PIB Real per capita mais baixo da atual UE-27 entre a 10-15 anos.

Enfim. cá estaremos para assistir a esta viagem, onde muitos economistas e políticos irão decerto passar pelas fases do famoso modelo Kubler-Ross: negação, fúria, negociação, depressão e, finalmente, aceitação.

Se passarmos já para a fase da aceitação, creio que esta viagem será menos dolorosa.

Economista