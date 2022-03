O exemplo da Corticeira Amorim

O sucesso da internacionalização das nossas empresas é fundamental para o futuro do país. É um objetivo que não se concretiza meramente por decreto. É fundamental que a nossa economia agarre a verdadeira aposta estratégica coletiva para os próximos anos. O que está verdadeiramente em causa em tudo isto é a assunção por parte do país dum verdadeiro desígnio estratégico de alterar o modelo mais recente de evolução de desenvolvimento económico. Inovação, Qualidade e Valor são as palavras-chave de uma estratégia onde as boas práticas são centrais em termos de exemplo. A Corticeira Amorim é um desses exemplos e o seu sucesso uma referência para as nossas empresas.

A abordagem dos mercados internacionais será cada vez mais um exercício inteligente, em que as empresas terão que fazer da inovação e qualidade os fatores de afirmação competitiva. António Rios Amorim, Presidente da Corticeira Amorim, em recente sessão de partilha e discussão com um grupo de gestores e académicos, mostrou como ao longo dos anos foi possível consolidar uma agenda de inovação estratégica da empresa a partir de uma gestão inteligente da sua cadeia de valor, desde a relação com a matéria prima - que tem uma gestão muito própria - até toda a agenda de abordagem dos múltiplos mercados cobertos pela oferta muito diversificados de produtos.

A Inovação Aberta, que cada vez faz mais parte dos manuais de ensino de gestão, tem na Corticeira Amorim um lab único de demonstração da importância em envolver fornecedores, clientes e outros parceiros relevantes na definição das soluções de produtos e serviços mais adequadas às necessidades dos mercados. A diversificação e qualificação dos mercados que a empresa tem realizado ao longo dos anos com o seu processo aberto e participado de internacionalização permite desta forma a consolidação dos padrões de qualidade e valor percebidos e assumidos pelos clientes.

Num tempo em que se volta a falar da prioridade de apostar numa verdadeira Marca Portugal, a Corticeira Amorim, que há dois anos cumpriu 150 anos de existência, faz da sustentabilidade um referencial claro de promoção da sua imagem e da forte ligação à natureza que a cortiça simboliza. Este é um tema decisivo, numa Europa e num Mundo onde o tema da valorização dos nossos recursos endógenos passou a estar na ordem do dia e em que a reputação da marca passa muito pelos sinais dados à comunidade de alinhamento corporativo com as grandes tendências da sociedade. Será muito com as Marcas de Portugal, como é a Corticeira Amorim, que será possível criar as condições para fazer da Marca Nação um enabler de modernidade estratégica para o futuro.

Uma nota importante quanto ao sentido de inteligência coletiva que o exemplo da Corticeira Amorim encerra. Pelo profundo sentido de comunidade que a empresa há muitos anos desenvolve na sua zona de influência e junto das suas redes de cooperação empresarial, a Corticeira Amorim desde sempre fez da responsabilidade social e do valor partilhado fatores críticos de mobilização dos seus trabalhadores e famílias - bem como de todos os restantes parceiros intervenientes na cadeia de valor - para um sentido de pertença que corresponde a um propósito assumido e partilhado. Por isso o exemplo da Corticeira Amorim conta e deve ser uma referência nestes tempos incertos e complexos mas também desafiantes.

(Nota: O autor escreve segundo o Antigo Acordo Ortográfico)

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade